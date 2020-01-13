  • BIST 120.207
  • Altın 292,856
  • Dolar 5,8581
  • Euro 6,5174
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü Şeref ve Yüksek Şeref Sertifika Töreni gerçekleştirdi

» »
Doğu Akdeniz Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yüksek Şeref ve Şeref Sertifika Töreni gerçekleştirdi
DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü Şeref ve Yüksek Şeref Sertifika Töreni gerçekleştirdi

Patlamış mısır ve içecek konseptiyle gerçekleştirilen söz konusu sertifika töreninde Ödüllü Kısa Film Gösterimi de yapıldı.

İletişim Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Nima Djavidan’ın yönettiği “Home and The Homeless Man” filmi ile yüksek lisans öğrencisi Ömer Evre’nin yönettiği “Savaşın İki Yüzü” isimli kısa film gösterimleri gerçekleştirildi.

DAÜ Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire Özad yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İlk defa sertifika töreninde, öğrencilerimize ait olan, biri Farsça diğeri Türkçe olmak üzere, uluslararası platformlarda ödüller almış iki kısa film gösterimi gerçekleştirdik. Öğrencilerimizi, ödül alabilecek seviyede iyi filmler çekmeye teşvik etmeyi amaçlamaktayız. Sertifika törenini patlamış mısır ve içecek konseptiyle düzenleyip, töreni ve film gösterimini daha keyifli hale getirmek istedik”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ-YDİHO “Çevre ve Doğa” projesi kapsamında Bedis piknik alanı ve sahilini temizledi07 Ocak 2020 Salı 17:03
  • Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, DAÜ heyetini kabul etti07 Ocak 2020 Salı 14:04
  • DAÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Şeref ve Yüksek Şeref Sertifika Töreni yapıldı06 Ocak 2020 Pazartesi 15:29
  • DAÜ Gastronomi öğrencileri ağaçlarda kireçleme çalışması başlattı06 Ocak 2020 Pazartesi 15:18
  • DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencilerinden anlamlı destek03 Ocak 2020 Cuma 17:30
  • DAÜ ile Rüstem Kitabevi iş birliğiyle Günay Güzelgün’ün desen sergisi pazartesi açılıyor03 Ocak 2020 Cuma 15:55
  • DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün başarılı öğrencileri sertifikalarını aldılar02 Ocak 2020 Perşembe 17:24
  • SOS Çocuk Köyü’ne DAÜ Mimarlık Fakültesi’nden anlamlı davranış02 Ocak 2020 Perşembe 15:26
  • DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekani Prof. Dr. Aydin Karakuzu Somali’deki sağlik ekibinde yer aldi30 Aralık 2019 Pazartesi 15:55
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden grip hastalığına karşı alınması gereken önlemler açıklandı27 Aralık 2019 Cuma 17:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti