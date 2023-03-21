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DAÜ'de dev bütçe açığı ve maaş sıkıntısı!

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DAÜ'de dev bütçe açığı ve maaş sıkıntısı!
DAÜ'de dev bütçe açığı ve maaş sıkıntısı!

DAÜ'de dev bütçe açığı ve maaş sıkıntısı!

DETAY KIBRIS ÖZEL

 

Doğu Akdeniz Ünivesitesi'nde Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın döneminde 550 Milyon TL'ye ulaşan bütçe açığı ekonomik krize neden oluyor.

DAÜ'de Temmuz/ Ağustos maaşlarının ödenemeyebileceği konuşuluyor.

 

BORÇLANMA ÇABASI

Edinilen bilgiye göre DAÜ'nün borcu borçla kapatıp yeniden borçlanmaya gitmeye çalıştığı belirtildi.

DAÜ Rektörlüğü'nün öngörülen ekonomik tedbirlerin hiçbirini uygulayamadığı ve bu durumun bütçe açığını dev boyutlara ulaşmasında önemli bir faktör olduğu belirtiliyor.

 

MAAŞ YOK

Temmuz ayında verilmesi gereken 6 aylık hayat pahalılığının ödenemeyeceği ve Ağustos ayında ise çalışanların maaşlarının ödenmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor. Tüm bu ekonomik çıkmaz yaşanırken DAÜ'ye yeni istihdamlar ve vekaleten atamalar ise halen devam ediyor.

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