DAÜ’de Görsel-İşitsel Çeviri Günleri 15. Yılında “Kahramanlar” Temasıyla Sona Erdi

DAÜ’DE GÖRSEL-İŞİTSEL ÇEVİRİ GÜNLERİ’NDEN ETKİLEYİCİ FİNAL: “KAHRAMANLAR” SAHNEDE

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü tarafından gelenekselleştirilen ve bu yıl 15’incisi düzenlenen “Görsel-İşitsel Çeviri Günleri”, genç çevirmen adaylarının yaratıcılığını ve profesyonel yetkinliğini gözler önüne serdi. Etkinlik, katılımcılara hem mesleki birikimlerini sergileme hem de yaratıcı çalışmalarını paylaşma imkânı sundu.

Genç Çevirmenlerden Profesyonel Sunumlar

Bölüm öğrencileri mezuniyet projeleri kapsamında seminer sunumları ve film çevirileri gerçekleştirdi. Son sınıf öğrencilerinden Arzu Alp, Buğrahan Kaya, Başak Gülten, Ece Gömdeniz, Selin İpek Aknar ve Şevval Sude Dumanoğlu, altyazı çevirisi ve senkronizasyonunu üstlendikleri filmlerin çeviri süreçlerini katılımcılarla paylaştı.

Atölye çalışması formatında gerçekleştirilen seminerlerde, görsel-işitsel çeviri alanına dair analizler, kuramsal çerçevede ve uygulamalı örneklerle sunuldu. Etkinlik kapsamında katılımcılar, sektördeki son teknolojik gelişmelerden, altyazı çevirisi ve senkronizasyon tekniklerine kadar geniş bir yelpazede bilgi edindi.

“Sektöre Donanımlı ve Vizyon Sahibi Mezunlar Kazandırmayı Hedefliyoruz”

Etkinliğin akademik danışmanlığını üstlenen Bölüm Koordinatörü Öğr. Gör. Neslihan Binatlı Hekimoğlu, projelerin yoğun bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu ve öğrencileri ile gurur duyduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Mezuniyet projeleri kapsamında öğrencilerimizin üstlendiği film çevirileri, onların hem kuramsal bilgi birikimini hem de teknik donanımlarını sahaya yansıttıkları ciddi ve profesyonel çalışmalardır. Her bir proje, teknik beceri kadar kültürel duyarlılık, bilgi birikimi de gerektirmektedir ve öğrencilerimiz bunu büyük bir başarıyla sergiledi.”

Öğr. Gör. Hekimoğlu ayrıca, dijital platformların (Netflix, Disney+, Amazon Prime gibi) yükselişiyle birlikte, görsel-işitsel çeviri alanına olan talebin dünya genelinde hızla arttığını, DAÜ Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nün bu bağlamda sektöre donanımlı ve vizyon sahibi mezunlar kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

Bir Gelenek, Değişmeyen Vizyon: 15 Yıllık Yolculuk

Görsel-İşitsel Çeviri Günleri’nin 15. yılına ulaşması, etkinliğin DAÜ içindeki kurumsal hafızada ve öğrenci gelişiminde oynadığı kritik rolü bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlik, çeviri eğitimini sadece teknik bir süreç olarak değil; aynı zamanda sanatsal, kültürel ve profesyonel bir gelişim yolculuğu olarak da ele aldı.