DAÜ'de işler iyi gitmiyor.. Araştırma görevlileri eylem yapıyor...
DETAY ÖZEL HABER
DAÜ'de ortaya çıkan bütçe açığı sonrasında huzursuzluk tavan yaptı.
400 civarında olan araştırma görevlileri imza toplayıp rektörlüğe verdikleri öğrenildi.
PROTESTO DÜZENLEDİLER
Bugün ise Rektörlük önünde toplanan bir çok araştırma görevlisi Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı öncesi protesto eylemi gerçekleştiriyor.
KESİNTİLER GÜNDEMDE
DAÜ'de örgütsüz bulunan Araştırma Görevlilerinin çok düşük olan ödeneklerinden kesinti yapılması planlanıyor.
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