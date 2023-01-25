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DAÜ'de işler iyi gitmiyor... Araştırma görevlileri eylem yapıyor...

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DAÜ'de işler iyi gitmiyor... Araştırma görevlileri eylem yapıyor...
DAÜ'de işler iyi gitmiyor... Araştırma görevlileri eylem yapıyor...

DAÜ'de işler iyi gitmiyor.. Araştırma görevlileri eylem yapıyor...

DETAY ÖZEL HABER

DAÜ'de ortaya çıkan bütçe açığı sonrasında huzursuzluk tavan yaptı.

400 civarında olan araştırma görevlileri imza toplayıp rektörlüğe verdikleri öğrenildi.

 

PROTESTO DÜZENLEDİLER

Bugün ise Rektörlük önünde toplanan bir çok araştırma görevlisi Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı öncesi protesto eylemi gerçekleştiriyor.

 

KESİNTİLER GÜNDEMDE

DAÜ'de örgütsüz bulunan Araştırma Görevlilerinin çok düşük olan ödeneklerinden kesinti yapılması planlanıyor.

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