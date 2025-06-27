DAÜ’de Öğrenci Kulüpleri Yaz Kampı Başladı

Türkiye ve KKTC’den 100’ün üzerinde öğrencinin katıldığı yaz kampı, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerle öğrencileri bir araya getiriyor.

DAÜ’DE ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YAZ KAMPI BAŞLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen “Öğrenci Kulüpleri Yaz Kampı” 27 Haziran – 4 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılıyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki çeşitli üniversitelerden öğrenci kulüplerini bir araya getirecek olan kamp; kulüpler arası iş birliğini ve dayanışmayı artırmayı, öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemeyi ve sosyal etkileşimlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Söz konusu kampa, DAÜ öğrencilerinin yanı sıra Türkiye’den Akdeniz Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Ada Kent Üniversitesi, Dünya Barış Üniversitesi ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün öğrenci kulübü üyeleri katılacak. Toplamda 100’ün üzerinde öğrenci, bir hafta boyunca birbirinden renkli ve öğretici etkinliklerle bir araya gelecek.

Kültürel ve Sosyal Aktiviteler Gerçekleştirilecek

Kamp programında; Karpaz, Girne, İskele ve Gazimağusa turları, DAÜ Deniz Kulübü Tesisleri’nde sabah yogası ve meditasyon seansı, plaj voleybolu, plaj futbolu, plaj tenisi, satranç, tavla turnuvaları, kumdan heykel yarışması, parkur oyunları ve kapanış partisi gibi zengin içerikli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yer alıyor. Etkinlik boyunca öğrenciler, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetme hem de farklı üniversitelerden gelen arkadaşlarıyla kalıcı bağlar kurma fırsatı yakalayacak.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, kamp hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Öğrencilerimizin sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimini de önemsiyoruz. Bu kamp, üniversiteler arası iletişim ve iş birliğini artırmanın yanında, ülkemizin tanıtımına da katkı sağlayacaktır. Üniversitemiz adına böylesine kapsamlı ve değerli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Gerçekleştirilecek organizasyonun, üniversite tanıtımının yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültürel ve turistik değerlerinin ulusal düzeyde tanıtımına da katkı sunması bekleniyor.