DAÜ’den “Hekim Hakları, Hasta Hakları Ve Sağlıkta Şiddet” Konulu Çevrim Içi Söyleşi

Söyleşide, pandemi süreci ile beraber sağlık hizmetlerine artan ihtiyaçlar doğrultusunda, hekim adaylarının ve hastaların sahip oldukları hakların ne kadarını biliyor oldukları konusu üzerinde durulacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Bilimsel Araştırma Topluluğu, Ulusal Bilimsel Araştırma Topluluk üyeleri ile birlikte 23 Ocak 2021 Cumartesi günü, “Hekim Hakları, Hasta Hakları ve Sağlıkta Şiddet” konulu söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşi Kuzey Kıbrıs saati ile 12.00’de ve Türkiye saati ile 13.00’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Gürkut, Evrensel Hasta Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Ayşe Zeki ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Bilimsel Kurulu Üyesi ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan Sert’in katılımı ile çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Söyleşide, pandemi süreci ile beraber sağlık hizmetlerine artan ihtiyaçlar doğrultusunda, hekim adaylarının ve hastaların sahip oldukları hakların ne kadarını biliyor oldukları konusu üzerinde durulacak ve uzmanlar tarafından katılımcıların merak ettikleri sorular cevaplanacak. Söz konusu etkinlik Microsoft Teams platformunda gerçekleştirilecek ve etkinlik gününde katılım linki Whatsaap gruplarında (https://chat.whatsapp.com/KpDPxeGeWW3F4ZoO63y50Q ve https://chat.whatsapp.com/KxB8U2CZ30vHwL2itqMlOn) paylaşılacaktır.

Dr. Özlem Gürkut, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve iç hastalıkları uzmanlık eğitimini Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır. 2005 yılından bu yana Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışmakta olan Dr. Gürkut, aynı zamanda Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Dr. Ayşe Zeki ise 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak “Tıp Doktoru” unvanını aldı ve 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı. Ocak 2013 - Şubat 2020 tarihleri arasında Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı olarak görev yapan Dr. Zeki, şu anda kendine ait özel kliniğinde çalışmakta ve Evrensel Hasta Hakları Derneği Yönetim Kurulu aktif üyesidir.

Doç. Dr. Gürkan Sert, 1999’da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans, 2007 yılında ise Doktora eğitimini tamamlamış ve 2013 yılında Doçent unvanı almıştır. 2005 yılında Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği tarafından “Yılın Hukukçusu Hizmet Plaketi” ile ödüllendirilen Doç. Dr. Sert, hâlen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesidir