  • BIST 1.526
  • Altın 449,922
  • Dolar 7,3880
  • Euro 9,0355
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 25 yeni Covid-19 vakası!

DAÜ’den Oza Kahve’nin Yeni Ürününe Reklam Filmi

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Gazimağusa’nın köklü markalarından Oza Kahvearasında iş birliği gerçekleştirildi.
DAÜ’den Oza Kahve’nin Yeni Ürününe Reklam Filmi

Söz konusu iş birliği kapsamında; DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Oza Kahve’nin yeni ürünü olan “OzaCafe” markasının reklam filmini çekti. OzaCafe markası, suda çözünür yeni bir kahve ürünü olarak piyasaya sürüldü.

 

“Dünya Standartlarında Bir Reklam Filmi”

Oza Kahve Direktörü Ergün Oza, DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile gerçekleştirmiş oldukları iş birliği hakkında yaptığı açıklamada, “Gerçekten dünya standartlarında ve profesyonelce hazırlanmış bir reklam filmi oldu. Oza Kahve olarak üç ana hedefimiz var: kalite, iyi hizmet ve sürekli yenilenmek. Bu kapsamda suda eriyen yeni bir kahve ürünü çıkardık. Yeni ürünümüz için böylesi bir reklam filmini hazırladıkları için DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

“Katkıda Bulunmaktan Mutluluk Duyuyoruz”

DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “DAÜ’nün ana misyonlarından biri de toplumla iç içe olmak, bilgi ve birikimlerini toplumla paylaşmaktır. Bu bağlamda Oza Kahve Ailesi’ne katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. İki kurum olarak çok uyumlu çalıştık ve ortaya oldukça kaliteli bir iş çıkardık. Bu vesileyle,reklam filminin çekim ekibinde yer alan bölümümüz araştırma görevlileri JalilHaghanipour, Yasemin Kemal ve Erdoğan Taşkurt’aözverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar Vefat Etti28 Aralık 2020 Pazartesi 10:37
  • Prof. Dr. Mete Feridun yeni kitabını Daü Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a takdim etti25 Aralık 2020 Cuma 18:33
  • DAÜ Kış Kupası Tenis Turnuvası Başladı23 Aralık 2020 Çarşamba 16:25
  • DAÜ Mimarlık Fakültesi 2021 Ahmet Vural Behaeddin Takvimi Hazırladı23 Aralık 2020 Çarşamba 15:12
  • DAÜ-ATAUM’dan “21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası” Bildirisi22 Aralık 2020 Salı 14:01
  • DAÜ İletişim Fakültesi Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali İçin Hazırlıklar Sürüyor21 Aralık 2020 Pazartesi 17:17
  • DAÜ-SEM Avrupa Birliği Projesi Kapsamında Eğitim Veren Akademisyenleri Ödüllendirdi20 Aralık 2020 Pazar 12:06
  • Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası’nda DAÜ Akademisyenlerinden Yeni Bir Eser: “Mücahitler Anlatıyor”19 Aralık 2020 Cumartesi 10:43
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ile görüştü18 Aralık 2020 Cuma 18:12
  • DAÜ KEDAM ve DAÜ KENT-AG’den “Ev ve Kent Hikayelemeleri” sunumu18 Aralık 2020 Cuma 17:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti