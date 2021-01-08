DAÜ’den Oza Kahve’nin Yeni Ürününe Reklam Filmi

Söz konusu iş birliği kapsamında; DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Oza Kahve’nin yeni ürünü olan “OzaCafe” markasının reklam filmini çekti. OzaCafe markası, suda çözünür yeni bir kahve ürünü olarak piyasaya sürüldü.

“Dünya Standartlarında Bir Reklam Filmi”

Oza Kahve Direktörü Ergün Oza, DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile gerçekleştirmiş oldukları iş birliği hakkında yaptığı açıklamada, “Gerçekten dünya standartlarında ve profesyonelce hazırlanmış bir reklam filmi oldu. Oza Kahve olarak üç ana hedefimiz var: kalite, iyi hizmet ve sürekli yenilenmek. Bu kapsamda suda eriyen yeni bir kahve ürünü çıkardık. Yeni ürünümüz için böylesi bir reklam filmini hazırladıkları için DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Katkıda Bulunmaktan Mutluluk Duyuyoruz”

DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “DAÜ’nün ana misyonlarından biri de toplumla iç içe olmak, bilgi ve birikimlerini toplumla paylaşmaktır. Bu bağlamda Oza Kahve Ailesi’ne katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. İki kurum olarak çok uyumlu çalıştık ve ortaya oldukça kaliteli bir iş çıkardık. Bu vesileyle,reklam filminin çekim ekibinde yer alan bölümümüz araştırma görevlileri JalilHaghanipour, Yasemin Kemal ve Erdoğan Taşkurt’aözverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.