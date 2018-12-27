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Daü’lü Öğrenciler “Engelsiz Fikirler” Projesi ile engelleri aştı

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“Engelsiz Kadraj” Fotoğraf Sergisi Açıldı
Daü’lü Öğrenciler “Engelsiz Fikirler” Projesi ile engelleri aştı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerine yönelik el işi atölye çalışmaları,  spor aktiviteleri ve motivasyon arttırıcı çeşitli sosyal etkinlikler düzenledi. Proje dahilinde, atölye çalışmaları ve etkinlikler sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan bir de sergi açıldı.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim görevlisi Münise Alibeyoğlu’nun yürüttüğü Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne gerçekleştirilen ziyaretlerle, özel gereksinimli gençlerin üniversiteli gençlerle birlikte, bireysel farkındalıklarının ve yaşam motivasyonlarının yüksek olduğu mutlu günler geçirmeleri hedeflendi. Ayrıca özel gereksinimli gençlere, atölye çalışmaları aracılığıyla farklı bir beceriyi veya hobiyi sevdirerek, toplumsal uyum süreçlerini pekiştirmek amaçlandı. Fotoğraf sergisi ise 18 yaş üstü özel gereksinimli bireylerle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendi.

“Engelsiz Kadraj” Fotoğraf Sergisi Açıldı

Proje kapsamında, Rehabilitasyon Merkezi’nde 4 gün boyunca el işi atölye çalışmalarında takılar yapıldı, resimler boyandı, müzik atölyesinde şarkılar söylendi, spor aktiviteleri gerçekleşti ve çeşitli oyunlar oynandı. Ziyaretler esnasında, Merkez içerisinde yer alan ve çalışanları Merkez’deki öğrenciler olan Down Cafe’de birlikte vakit geçirildi ve sohbetler edildi. Bu etkinlikler sırasında DAÜ Fotoğrafçılık Kulübü’nün çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan Engelsiz Kadraj isimli sergi, 24 Aralık Pazartesi günü DAÜ Merkezi Derslikler giriş katında açıldı. 

İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören 30 gencin şeref konuğu olarak yer aldığı açılış etkinliğine, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam ve İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Havva Öztenay da katılım gösterdi. 

DAÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin öğrencileri ile DAÜ Fotoğrafçılık Kulübü iş birliğinde organize edilen ve 50’den fazla fotoğrafın yer aldığı sergi, 28 Aralık Cuma gününe kadar, her gün 09:00 – 16:00 saatleri arasında gezilebilecek. Açılışta, proje danışmanı öğretim görevlisi Münise Alibeyoğlu ve öğrencileri, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Havva Öztenay’a ve DAÜ Fotoğrafçılık Kulübü’ne teşekkür plaketi takdim etti.

DAÜ Eğitim Fakültesi Öğrencileri Engelsiz Fikirler Projesi ile Engelleri Aştı

Danışmanlığını öğretim görevlisi Münise Alibeyoğlu’nun yaptığı “Engelsiz Fikirler” isimli proje, DAÜ’lü öğrenciler Afra Çabuk, Eylül Arslan, Hazal Gülüm, Merve Tutuk, Bihruze Temiz, Mehmet Can Karaca, Berk Hüseyin Akçay, Burak Duman, Berker Kabayel, Mehmet Tontu ve Onur Candaş Özge tarafından yürütüldü.

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