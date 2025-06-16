DAÜ’lü Öğrencilerden Güneş Enerjili Tasarım: Çalışma İstasyonu İlkokula Hibe Edildi

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN EKOLOJİK TASARIM: SOLAR ŞARJ ÜNİTELİ ÇALIŞMA İSTASYONU YENİBOĞAZİÇİ İLKOKULU’NA HİBE EDİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Yapılı Çevrede Disiplinlerarası Çalışmalar Araştırma Merkezi (ISBE) tarafından organize edilen “Tasarla ve İnşa Et” atölyesi kapsamında, güneş enerjisiyle çalışan taşınabilir bir çalışma istasyonu inşa edilerek Yeniboğaziçi İlkokulu’na hibe edildi. Solar panel sistemiyle donatılan ve taşınabilirliği sayesinde farklı işlevlere uyum sağlayabilen istasyon, DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin topluma hizmet vizyonunun somut bir ürünü olarak dikkat çekti.

Söz konusu proje, DAÜ Mimarlık Fakültesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve tasarım dünyasından önemli isimleri bir araya getiren 11. Uluslararası Tasarım Haftası (2025) çerçevesinde hayata geçirildi. “Tasarla ve İnşa Et” atölye serisinin bir devamı niteliğinde olan projede, Florida Üniversitesi’nden Prof. Dr. Charlie Hailey, Yeditepe Üniversitesi’nden Dr. Bahar Aktuna ve Dr. Berna Göl atölye yürütücülüğünü üstlendi. Atölyeye, DAÜ Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri öğrencilerinin yanı sıra Doğa Koleji öğrencilerinden oluşan bir grup da aktif katılım sağladı.

Öğrencilerin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, toplumsal faydayı merkeze alan ve gerçek dünya sorunlarına çözüm üretmeyi hedefleyen tasarımlar geliştirmesi amaçlanan proje; uygulamalı eğitimi önceleyen bütüncül bir öğrenme süreci sundu. Bu kapsamda öğrenciler, yalnızca teorik değil aynı zamanda uygulamalı deneyimlerle projeyi hayata geçirdi.

Teslim Töreni Gerçekleştirildi

Yeniboğaziçi İlkokulu’nda gerçekleşen teslim törenine, projeye katkı sağlayan akademisyenler ve okul yöneticileri katıldı. Törende yapılan konuşmalarda, üniversite-toplum iş birliğinin önemi ve sürdürülebilirlik vurgusu öne çıktı.

ISBE Yönetim Kurulu Üyesi ve DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Boğaç yaptığı konuşmada, “DAÜ Mimarlık Fakültesi ISBE Merkezi olarak, öğrencilerimizin tasarım ve birebir ölçekte üretim yaparak yalnızca mesleki becerilerini değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarını da geliştirmelerini önemsiyoruz. Bu projeyle hem Yeniboğaziçi İlkokulu’nun çevre okuryazarlığını destekleyen eğitim yaklaşımlarını güçlendirmeyi hem de ilkokul öğrencilerine yenilenebilir enerjinin tasarımla nasıl entegre edilebileceğine dair ilham verici bir örnek sunmayı amaçladık. Daha önce aynı okul için tasarlayıp inşa ettiğimiz açık hava sınıfı, öğrencilerin çeşitli bitkiler yetiştirerek doğayla etkileşime geçtiği bir öğrenme ortamı sundu. Bu yapının hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından keyifle kullanılan bir mekâna dönüşmesine tanık olmak, bu yeni adımı atmamızda bize esin kaynağı oldu.” ifadelerini kullandı.

ISBE Merkez Başkanı Prof. Dr. Kokan Grchev ise açıklamasında, “Yapılı Çevrede Disiplinlerarası Çalışmalar Araştırma Merkezi (ISBE) olarak hedefimiz, eleştirel ve kavramsal tartışmalar için disiplinlerarası bir platform oluşturmaktır. Bu bağlamda, sürdürülebilir yeniliğe olan bağlılığımızın bir parçası olarak öğrencilerimiz, güneş enerjisiyle çalışan bir açık hava çalışma istasyonu tasarlayıp inşa etmiş ve bu yapıyı Yeniboğaziçi İlkokulu’na bağışlamıştır. Bu girişim, çevre eğitimini desteklemekte ve kamusal alanlarda yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmektedir. Söz konusu istasyon, çocukların sürdürülebilirlik, tasarım ve bilime dair erken yaşta merak geliştirmelerini sağlayan somut bir öğrenme aracı işlevi görmektedir.” dedi.

Yeniboğaziçi İlkokulu İdaresinden Teşekkür Mesajı

Yeniboğaziçi İlkokulu Müdürü Dr. Fahri Tümkan, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Yapmış olduğunuz değerli yardımlar ve sağladığınız destek için en içten teşekkürlerimi sunarım. Fakültenizin okulumuza kazandırdığı doğa dostu ürünlerle çocuklarımız hem doğayı korumaya yönelik bilinçleniyor hem de açık havada çalışma imkânı elde ediyor. Öğrencilerimizin farklı tasarımlarla buluşmasını sağladığınız için Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne ve bizlerle sürekli iletişimde olan Sayın Doç. Dr. Ceren Boğaç’a sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.”

“DAÜ Mimarlık Fakültesi Olarak Her Türlü Desteği Vermeye Hazırız”

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun ise yaptığı açıklamada, “DAÜ Mimarlık Fakültesi olarak, Yapılı Çevrede Disiplinlerarası Çalışmalar Araştırma Merkezi (ISBE) aracılığıyla toplumsal sorumluluk ve çevre farkındalık bilincinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Katılımcılık esaslı olarak geliştirilen bu projeyi doğrudan kullanıcılarla buluşturmak, üniversite-toplum arasındaki ilişkinin güçlenerek sürmesine önemli bir katkı sağlamaktadır. Dekanlığımız açısından, sürdürülebilirlik hedefi ve ortak bilinç oluşturma vizyonu çerçevesinde önemli bir sorumluluk üstlenen Yeniboğaziçi İlkokulu idaresine ve bu süreçte öncü rol üstlenen ISBE Araştırma Merkezi’ne teşekkür eder, bundan sonraki iş birliklerinde DAÜ Mimarlık Fakültesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.