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De Facto Ülkelerde Çocuk Hakları Paneli" Maastricht Üniversitesi tarafından yarın ve Perşembe günü Mağusa'da düzenleniyor.

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De Facto Ülkelerde Çocuk Hakları Paneli" Maastricht Üniversitesi tarafından yarın ve Perşembe günü Mağusa'da düzenleniyor.
De Facto Ülkelerde Çocuk Hakları Paneli" Maastricht Üniversitesi tarafından yarın ve Perşembe günü Mağusa'da düzenleniyor.

Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi'nin de konuşmacı olduğu "De Facto Ülkelerde Çocuk Hakları Paneli" Maastricht Üniversitesi tarafından yarın ve Perşembe günü Mağusa'da düzenleniyor.

Karma evlilik sorunu olan çocukların mücadelesi, uluslararası arenaya örgütümüz tarafından taşınmaya devam ediyor. Maastricht Üniversitesi ve Children Rights Research tarafından 17 ve 18 Ocak'ta Mağusa'da DAÜ Aktivite Merkezi'nde düzenlenecek olan "De Facto Ülkelerde Çocuk Hakları" konferansında Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi başkanı Sude Doğan da panelist olarak yer alacak. 

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