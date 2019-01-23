Maliye Bakanı Serdar Denktaş Sabah Haber’e konuk oldu Maliye’ye ilişkin soruları yanıtladı.

Vergi düzenlemesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Denktaş, bu konudaki düzenlemenin en son 2008’de yapıldığını 2010’da ise küçük bir düzenlemeye gidildiğini belirtti. Bakan Denktaş düzenlemeyi neden yaptıklarına açıklık getirdi. Denktaş “ Bu zamana kadar dilimler birbirinin içine girdi. Alt basamakta maaş alanlar ile en üst basamakta maaş alanların vergi yüzdeleri eşitlendi. Üst düzey maaş alanlar da yüzde 37 vergi öderken asgari ücretin biraz üzerinde geliri olanlar da aynı yüzdeliğin içine girmişti. Bu düzenleme bu nedenle yapıldı” ifadelerini kullandı. Asgari ücretin de yeniden belirlendiğini anımsatan Denktaş, “mevcut düzenlemeden önce en alt dilimde eline 3 bin lira geçen bir çalışan da yüzde 37 vergi ödeyecekti. Bunu 5 bine çektik 5 binden başlayan dilimler vergi dilimi olarak yüzde ona çekildi. Matbahın içerisinde verilecek muafiyetlerde de kişisel indirimler yükseltildi. özel indirimler aşağıya çekilmek suretiyle bir denge kuruldu..” şeklinde konuştu.

Serdar Denktaş, amaçlarının üst ve alt kademenin dengelenmesini sağlamak olduğunu ifade etti. “En üst baremlerde yüzde 19.88 nette yansıması biraz daha az olacak 70-100 TL gibi rakamlardır.

Alttakilerin de nette biraz daha fazla alması sağlanacak bunlar da büyük rakamlar değildir.” diyerek söz konusu muafiyetin de bu aydan itibaren geçerli olacağını söyledi. Maliye açısından zor bir yıl geçirileceğine işaret eden Denktaş, Türkiye’de Mart’ta yapılacak seçim sonrası önümüzü görebileceğiz” diyerek gelinen noktada daha geriye gidilmemesi gerektiğini kaydetti.

“Adım adım çok iyi noktaya geldik” diyen Denktaş, 3-4 ayaklı uygulama hedefleri olduğunu bunları protokol masasında sendikalarla da paylaşacaklarını bu noktada sendikaların da birlikte bulalım birlikte paylaşalım zihniyetinde olması gerektiğini ifade etti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş kamu reformunun teknik çalışmalarının sonlandığını da belirtti. Kamu reformunun da teknik komitedeki çalışmalarının tamamlandığını ve siyasi açıdan kontrol ettikten sonra süratle meclise sevk edeceklerini ve mecliste de geçmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Türkiye ile protokol konusunda çalışmaları tamamladıklarını belirten Denktaş,Türkiye ile bunu karşılıklı konuşmak için kısa bir süre içinde Ankara’da temaslarda bulunulacağını da aktardı. Maliye Bakanı Serdar Denktaş Kıbrıs konusunda ise Cumhurbaşkanı ile farklı düşünceler içinde olabileceğini ancak bunun o makama saygısızlık yapılacağı anlamı taşımadığını ifade etti.

Denktaş Kıbrıs konusunu bahane ederek hükümetin bozulmasını isteyenlerin çok heveslenmemesini de istedi.