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Denktaş:Zaman geçiyor ve geç kalıyoruz. Her geçen gün, hükümetin durumunu da zorlaştıracaktır.

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Denktaş:Zaman geçiyor ve geç kalıyoruz. Her geçen gün, hükümetin durumunu da zorlaştıracaktır.
Denktaş:Zaman geçiyor ve geç kalıyoruz. Her geçen gün, hükümetin durumunu da zorlaştıracaktır.

İşte açıklama;

Birkaç gün önce buradan bir duyuru yaparak krizi yönetmeye talip olduğumu duyurmuştum. Kimi yerdi kimi sevdi. Mesajım zaten vatandaşa değil hükümettekilere idi. Onlardan tıs yok.

Ekonomik örgütler bir toplantı yaparak bir takım taleplerde bulundu. Muhtemelen hükümet bu taleplerin en azından bir kısmını karşılayarak ekonomik hayatı kendilerince normalleştirmeye çalışacak.

Elbette iş insanlarının da sorunları vardır ve hükümetler bu sorunlara çare üretmelidir. Üstelik hükümetin kendisininde kaynağa ihtiyacı olduğu için " talepleri karşıladım " mantığı ile hareket edip işyerlerinin normal çalışma düzenine geçmesini kabul etmesi doğal görülebilecektir.

Ülkede turizm bitti. Öğrenci kalmadı. Yabancı işgücünün bir kısmı ülkesine döndü. Özel sektör çalışanının büyük kısmı ödeneksiz izinde. Bu demektir ki ekonomik hayatın normal düzenine dönmesi salgın tehlikesi ortadan kalktıktan çok sonra mümkün olabilecek.

Peki diyelim ki iş insanlarının sorunu çözüldü. Geriye kalan insanımızın sorunlarını çözecek bir çalışma varmı? Ben duymadım.

Bu son derece zor zamanda zor bir göreve keyif yapmak için talip olmadım. On gün önce hükümete yazılı okarak verdiğim görüşleri tartışmak için bile bir istek içinde olunduğunu görmedim.

Görüşlerimi ' uygulanamaz' diye düşünüyor olabilirler. Bu olağanüstü durumda uygulanması gerekenlerdir iddiasında olduğum içindir ki görev talep ettim.

Zaman geçiyor ve geç kalıyoruz. Her geçen gün, hükümetin durumunu da zorlaştıracaktır.

Oysa mevcut kaynak ile üç ay zaman kazanmak ve bu süre içerisinde dış kaynak arayışlarına ağırlık vermek mümkündü.

Bu dönem ne Robin Hood'culuk oynayarak ne de aklımızın bir köşesine seçim kaygılarını koyarak geçiştirilecek bir dönem değil.

Bu günler iyi günlerimiz..Ve bu durumda bile evine ekmek alma güçlüğü çeken insanlarımız var. Bu sayı arttıkça, istemediğimiz yeni sorunlar da kaçınılmaz okarak ortaya çıkacaktır.

Dönem, devletin BABALIK yapmasını gerektirir.

İş işten geçmeden doğru kararların alınması gerekir.

Ps: OLAĞANÜSTÜ DURUM ilan edilmedikçe önerilerimi kamuoyu ile paylaşamıyorum.

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