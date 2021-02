DEVA'dan 'Makvim' gazetesi: Bu haberi okumadan Ay'a gitmeyin

DEVA Partisi, Takvim gazetesine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023'te Ay'a gideceğiz" açıklamasına mizahi yolla eleştiride bulundu. Partinin soysal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Makvim' isimli bir gazeteye "Bu haberi okumadan Ay’a gitmeyin" manşeti atıldı.

DEVA Partisi, Takvim gazetesinin tepki çeken "Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin' başlıklı haberi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Uzay Programı'nı bir arada eleştiren bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Paylaşımda Takvim, "Makvim" isimli bir gazeteyle taklit edilerek "Bu haberi okumadan Ay’a gitmeyin" manşeti atıldı. Gazetenin sürmanşetinde ise "Propaganda makinesinin markette nasıl alışveriş yapılacağını önermesine tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'İnatla sürdürülen yanlış para politikalarının sonucunda hem kur hem de enflasyon arttı. Hayat pahalılığının sorumlusu Erdoğan ve ortaklarıdır' dedi" şeklinde bir haber yer aldı.

Makvim gazetesinde ayrıca, "Her ay binlerce kepenk kapanıyor", "Her ay faturalar katlanarak artıyor", "Her ay ucuz ekmek kuyrukları daha da uzuyor", "Her ay on binlerce kişi işsiz kalıyor", "Her ay daha fazla genç ülkeden gitmek istiyor", "Her ay pazar filesi daha pahalıya doluyor" başlıkları da yer aldı.