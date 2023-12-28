Dinçyürek:" 2024 yılında Nalbantoğlu Hastanesi güçlendirilecek" 

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, yeni yıl ziyaretleri kapsamında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Tüm servisleri ziyaret eden Bakan Dinçyürek, hastaların ve sağlık personelinin yeni yılını kutladı.

2024'de Nalbantoğlu Hastanesi'nde var olan eksikliklerin giderilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Dinçyürek, gerek hekim kadrosu, gerek tıbbi cihaz ve donanım gerekse fiziki alt yapısının güçlendirilmesi için gerekli tüm adımların atılacağını vurguladı.

Dinçyürek, yeni yılın tüm halka, hastalara ve sağlık çalışanlarına huzur, mutluluk ve sağlık getirmesi dileğinde bulundu.