  • BIST 94.361
  • Altın 358,937
  • Dolar 6,6509
  • Euro 7,2721
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Dizdarlı:Yeni hapishane Pandemi Hastanesi yapılmasına uygun değil

» »
Dizdarlı: Yeni hapishane Pandemi Hastanesi yapılmasına uygun değil
Dizdarlı:Yeni hapishane Pandemi Hastanesi yapılmasına uygun değil

Eski Başhekim Doktor Bülent Dizdarlı, Yeni hapishane Pandemi hastanesi yapılacakmış. Bu kararın iyice irdelenmesi gerekir, pandemi hastanesine dönüştürülen alanlar hangar tarzında büyük salonlardır, yeni cezaevini mahvedip bir de oradan olacağımıza başka alternatifleri değerlendirmemiz gerekir." dedi.

Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:

YENİ PANDEMİ HASTANESİ
Beni takip edenler yakından bilir. Ben ilk günden Pandemi hastanesi olarak Pendaya’daki Cengiz Topel Hastanesi’ni önermiştim. Bunun sebebi olarak da Lefkoşa Hastanesinin çok girişi çıkışı olacağını kontrolün zor olacağını ve diğer hastalara bulaş olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmiştim. Kabul görmedi. Mağusa ve Lefkoşa hastanesi arasında gidildi gelindi sonunda yangının da getirdiği yük nedeniyle L.D.B.N Devlet hastanesinde karar kılındı.
Süreç ilerledikçe bunun sıkıntıları ortaya çıkmaya başladı. En önemlisi diğer hastalar havada kalmıştı. Talasamili hastalar, diyaliz hastaları risk altındaydı. İnsanlar bu merkezlere gelip tedavi almaktan kaçınıyordu.
Yine bazı başka rahatsızlıklarda insanların nereye nasıl başvuracağı belirsizdi. Sağlığın gücü parça parça edilmişti. Üstelik bazı özel hastaneler acil hastalara bedava bakacaklarını ilan etmişlerdi ama kabul ettikleri vakaları servise aldıktan sonra ya ücret ya da devletten sevk istiyorlardı. Sakın bu özel hastaneleri kınadığımı sanmayın. Sağlık pahalı bir sektördür. Ve bu yapıların da kendilerini idame ettirecek finansa ihtiyaçları vardır. Bu yönde siyasi otoritenin söz konusu vakaların ne olacağı konusunda özel hastanelerle ciddi bir protokol yapmamasını ise hatalı buluyorum.
Bırakın bunları şimdi bir kenara yeni bir karar aşamasındalar. Yeni hapishane Pandemi hastanesi yapılacakmış. Bu kararın iyice irdelenmesi gerekir. Hapishane odaları iki kişilik . Büyüklükleri hastane odası ölçülerine uyar mı? Hasta başı donanımını sığar mı? Kapılarından sedye gerektiğinde yatak gerekir mi ? Elektrik tesisatı bu cihazları kaldırır mı? Havalandırması nasıldır? Hastayı yaşamda tutmakta çok önemli olan santral oxygen tesisatı kurulmadan bu iş nasıl olacak? Bir de e önemlisi Dünya üzerinde ( en yakınımızda Istanbul Atatürk Hava Alanı) pandemi hastanesine dönüştürülen alanlar hangar tarzında büyük salonlardır. Bunlar hafif bölmelerle ayrılarak tek kişilik bölümler haline dönüştürülmüştür. Bunu İngiltere ‘den ya da başka ülkelerden bize gönderilen videolardan da görüyoruz.
O zaman yeni ceza evini mahvedip bir de oradan olacağımıza başka alternatifleri değerlendirmemiz gerekir.
Nereleridir buraları:
1- Spor salonları.
2- Otellerdeki büyük kumarhane salonları
3- Fuar alanı ve salonu,
4- Düğün salonları
5- Büyük AVM ler. Veya marketlerden birinin salonu

Sözlerim kutsal kitap kelamı değil ama lütfen en azından dikkate alınsın

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Ekonomi çarkı dönemiyor ama sağlık çarkı dönmeden hiçbir çark dönemez”09 Nisan 2020 Perşembe 15:40
  • Süt Üreticilerinin Alacaklarının Tamamı Ödendi09 Nisan 2020 Perşembe 15:39
  • Vakıflar Bankası’ndan Covıd-19 İle Mücadeleye 300 Bin Tl Katkı09 Nisan 2020 Perşembe 15:38
  • Çavuşoğlu, Gazimağusa'da maske üretimi yapan okulları ziyaret etti09 Nisan 2020 Perşembe 15:36
  • Özersay: “Yeni bir vaka daha var. Yurtdışı kaynaklı”09 Nisan 2020 Perşembe 14:11
  • GKK münferit olarak deniz yoluyla KKTC’ye gelen personel ve ailesinin gözetim merkezlerinde kaldığını açıkladı09 Nisan 2020 Perşembe 12:59
  • Akıncı: Nisan sonuna kadar bu temkinli tavır sürdürülmeli09 Nisan 2020 Perşembe 12:57
  • Bakanlar Kurulu saat 15.00’te toplanacak09 Nisan 2020 Perşembe 12:56
  • YDÜ'de 650 Milyonu Aşan Elektronik Kaynak ücretsiz kullanımda09 Nisan 2020 Perşembe 12:44
  • Tatar: Genel anlayış çok da acele edilmemesi09 Nisan 2020 Perşembe 12:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti