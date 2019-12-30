Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu

İTÜ Vakfı, müzakerelerin olumlu sonuçlandığını ve devir işlemlerinin başladığını bildirdi

İTÜ Vakfı, Doğa Koleji ile ilgili müzakerelerin olumlu sonuçlandığını ve devir işlemlerinin başladığını bildirdi. İTÜ tarafından yapılan açıklamada, bankaların katkılarıyla yapılan borç yapılandırılması ve devrin gerçekleşeceği zamanın en kısa zamanda duyurulacağı belirtildi.

İTÜ'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Türkiye’de yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olan İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji’ni bünyesine alma kararı vermiştir. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yönettiği süreç, Doğa Koleji’nin borçlarının yapılandırılması ve Doğa Koleji’nin tamamen İTÜ’ye geçmesi konularında uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Son derece nitelikli öğrenciler yetiştirmiş ve modern eğitim altyapısına sahip Doğa Koleji’ni eğitim alanında bir yatırım fırsatı olarak değerlendiren kurumumuz, kolej bünyesindeki öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorunlarına çözüm sunmuş olmaktan da büyük mutluluk duymaktadır.

Doğa Koleji, İTÜ ailesinin gücü ve deneyimiyle geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetişmesinde her zamankinden daha fazla sorumluluk üstlenecektir. Sürecin başından beri desteklerini esirgemeyen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a şükranlarımızı sunarız.

Şimdi çocuklarımızın geleceklerini düşünme ve öğretmenlerimizle birlikte kaybettikleri zamanı telafi etme vaktidir. VakıfBank, Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti Bankası‘nın katkılarıyla gerçekleşen borç yapılandırması ve devrin gerçekleşeceği yapı en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Doğa Koleji’nin üniversitemiz bünyesine katılımının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.''

İTÜ Vakfı hakkında

İTÜ Vakfı 4 Nisan 1984 tarihinde kuruldu. Vakıf Kasım 1986’da vergi muafiyeti kazandı. Vakfın internet sitesinde yer alan bilgilere göre İTÜ Vakfı her yıl 500 öğrenciye karşılıksız burs veriyor. İTÜ Vakfı'nın Başkanı aynı zamanda okulun rektörü olan Mehmet Karaca. İTÜ Vakfı 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 12 milyon TL katkıda bulunmuştu.

Doğa Koleji'nin toplam borcu 1 milyar 139 milyon lira

Genel merkeze bağlı Doğa Koleji'nde şu an 45 bin öğrenci eğitim görüyor. İstanbul başta olmak üzere 15 ildeki 214 şubede mali sıkıntılar var.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre Doğa Koleji'nin toplam borcu 1 milyar 139 milyon 574 bin lira.

Banka ve diğer finans kurumlarına 422 milyon 877 bin lira, tedarikçilerine 189 milyon 267 bin lira borcu bulunan Doğa Koleji'nin kullandığı okul binaları nedeniyle mülk sahiplerine de 122 milyon 823 bin lira kira borcu var.

Öğretmenlere ve diğer personele toplam 61.9 milyon liralık maaşı geciktiren Doğa Koleji 13 milyon 200 bin liralık eğitim ödeneği ile tazminatı da ödemedi.

Vergi borcu 97 milyon lira, SGK prim borcu 205 milyon lira olan Doğa Koleji'nin yapacağı teşvik ve kayıt iptal ödemelerinin ise 27.3 milyon lira olduğu olduğu öğrenildi.

2019 – 2020 yılı eğitim yılı için velilerden 1.6 milyar liraya yakın bir ücreti peşin olarak aldığı söylenen Doğa Koleji'nin mali tablosundaki bu olumsuzluğun neden kaynaklandığı ise belirsizliğini koruyor.