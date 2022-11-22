Dogeceoin kurucusu: Binance veya Tether çökerse oyun biter

Dogeceoin kurucusu, ünlü girişimci Billy Markus, kripto borsası Binance'in veya sabit coin Tether'in olası çöküşünün tüm sektörü ciddi biçimde istikrarsızlaştıracağını söyledi.

Dogeceoin kurucusu Billy Markus (Shibetoshi Nakamoto), Binance veya Tether’in çökmesinin büyük bir piyasa çöküşüne neden olabileceğini belirtti. Dikkat çeken yorumun FTX çöküşünün ardından gelmesi kripto piyasasına damga vurdu.

Markus, kripto borsası Binance’in veya stablecoin veya sabit coin olarak bilinen Tether’in olası bir çöküşünün tüm sektörü ciddi şekilde istikrarsızlaştırabileceğini söyledi.

Şaka coini olarak kurulan ancak sonrasında ünlü milyarder Elon Musk’ın desteği ile büyük çıkış yakalayan Dogecoin’in kurucusu Shibetoshi Nakamoto takma isimli Billy Markus, eski Twitter CEO’su Jack Dorsey’le Twitter’da yaptığı konuşmada piyasadaki çöküşe yönelik yorumlarda bulundu.

‘MERKEZİ SAKLAMA ZAYIFLIK’

Markus Twitter’da paylaştığı bir gönderide, yatırımcıların merkezi kripto para borsalarına kaydolması nedeniyle sektörün fazla merkezileştiğini ve bunun “büyük bir zayıflık” olduğunu söyledi.

Markus paylaşımında “Binance veya Tether’in çökmesinden endişe duyan herkese… Eğer herhangi biri çökerse oyun hemen hemen biter. Hepinizin sonunda merkezi şeylerin nasıl büyük bir zayıflık olduğunu anlaması iyi. Ancak siz bu işe girdiğinizde de bu böyleydi” dedi.

TWITTER KURUCUSU: OYUN BİTEBİLİR

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey de Markus’a cevap vererek ünlü yazılımcıyı destekledi. Kripto paralara verdiği destekle tanınan Dorsey, “Oyun gerçekten biter” diye yazdı.

Markus sonrasında paylaşımını sildi.

FTX ÇÖKÜŞÜ KORKULARI TETİKLİYOR

Kripto piyasasının FTX çöküşü nedeniyle diken üstünde olduğu bir dönemde ünlü yazılımcıdan böyle bir yorum gelmesi dikkat çekti. FTX borsasında yaşanan son çöküş de dahil olmak üzere geçmişteki hemen hemen her sorun, kripto yatırımcıları arasında ciddi bir paniğe yol açmıştı.

FTX'in iflas sürecinde alacaklılara 3,1 milyar dolar borçlu olduğu, en yüksek seviyede alacaklı olan 50 müşterinin tamamının 21 milyon dolar üzerinde, listenin başında yer alan iki müşterinin ise 200 milyon dolar üzeri alacağı bulunduğu ortaya çıktı.

Alacak boyutunun yüksek olması FTX çöküşünde ‘bulaşma riski’ endişelerini artırırken kripto varlık fiyatları da bu durumdan olumsuz etkilenmeye devam etti.

NE OLDU?

Kripto para borsası FTX'in alt şirketi Alameda Research'ün bilançosunu kendi dijital token'ı olan FTT'yle desteklendiği ortaya çıkmıştı. Alameda'nın varlıklarının büyük bölümünün itibari para birimiyle ya da sabit kripto varlıkları yerine FTX'in kendi tokenlarından oluşması, şirketin zayıf bir finansal yapıya sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Piyasaların hafızasında Luna ve Terra çöküşü henüz tazeliğini korurken FTX'in teminat olarak sabit kripto varlıklar veya dolar, euro gibi itibari paralar yerine kendi dijital tokenlarını göstermesi yatırımcılardaki güvenilirlik endişesini yeniden tetikledi.

Sonrasında Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ), Twitter üzerinden bu duruma tepki göstererek ellerindeki FTT'leri satacaklarını duyurdu. Ancak CZ bir twit daha atarak FTX'i kurtaracaklarını açıklasa da anlaşmadan döndü. Sonrasında FTT iflas ettiğini açıklarken FTT kurucusu Sam Bankman-Fried CEO’luk görevinden istifa etti.