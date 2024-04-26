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Maliye Bakanı Berova, TED Kuzey Kıbrıs Koleji heyetini kabul etti...

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Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, TED Kuzey Kıbrıs Koleji Koordinatör ve Okul Müdürü Dr. Ahmet Bilir, Halkla İlişkiler ve Etkinlik Direktörü Nilay Tunçalp ve 11. Sınıf öğrencilerini kabul etti.
Maliye Bakanı Berova, TED Kuzey Kıbrıs Koleji heyetini kabul etti...

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Koordinatör ve Okul Müdürü Dr. Ahmet Bilir kabuldeki konuşmasında, öncelikle Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti. 
Ve ardından, okulun 11. Sınıf öğrencilerinin, sosyal sorumluluk proje ödevlerini bu yıl sağlık alanında geliştirdiğine dikkati çekerek, söz konusu sosyal sorumluluk projesi hakkında Maliye Bakanı Berova’ya bilgi verdi. Bakan Berova’nın görüş ve önerinin, kendileri için önemine dikkat çekti. 

KORKUT 
Sosyal sorumluluk projesi temsilcisi 11. Sınıf öğrencisi Yezda Korkut da konuşmasında, sosyal sorumluluk projesi ödevlerini bu yıl genişleterek, genele yayma ve farkındalık oluşturma adına sağlığa adadıklarını belirtti. 
Bu bağlamda gerekli girişimlerde bulunarak,  önce bir kermes organize ettiklerini, bu kermesten ve çeşitli kurumlardan elde edilecek gelirleri Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’nin oda yenilemelerinde kullanacaklarını söyledi.

BEROVA 
Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova da Okul Müdürü ve öğrencileri dinledikten sonra yaptığı konuşmasında, eğitimin önemine vurgu yaptı. 
TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nin eğitim alanında uzun yıllardan beri kaliteli eğitim veren okullarımızdan bir tanesi olduğuna dikkati çeken Bakan Berova, bu vesileyle okul yöneticileri ve öğrencileri Maliye Bakanlığı’nda görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. 

“Eğitim, her zaman için kitap, defter, sınav değildir. Bunun yanında sosyal aktiviteler ve özellikle sosyal alanda sorumluluk üreterek farkındalık yaratabilmek de elbette çok anlamlı ve önemlidir” diyen Berova, öğrencileri bu anlamlı fikirlerinden dolayı kutladı. 

Bakan Berova, sosyal sorumluluk çalışmalarının, öğrencilerin sosyal gelişimlerine olumlu etkileri olacağının da altını çizerek, sosyal sorumluluk projesinde izlenecek yolları sıraladı. Öğrencilerle fikir ve önerilerini paylaştı. Maliye Bakanlığı olarak, olanaklar dâhilinde her türlü desteği vermeye de her zaman hazır olduklarını söyledi.

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