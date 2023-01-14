Don Quixote'un özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi'nde

Çağdaş romanın öncülerinden Cervantes’in yazdığı, İspanyol edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan Don Quixote’un (Don Kişot) dünyaca ünlü illüstrasyon sanatçısı Gustave Doré’nin gravür çalışmalarının yer aldığı özel baskısı Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Kütüphanesi Nadir Eser Koleksiyonu’nda yer alıyor.

İspanyol asıllı şair, roman ve oyun yazarı Miguel de Cervantes Saavedra’nın 1605 yılında yayınlanan ilk basımının ardından 1860’larda Cassell &Company Limited yayın evi tarafından özel basım ile tekrar okuyucu ile buluşturulan eserin Üniversite’nin koleksiyonunda bulunan bu edisyonunda dünyaca ünlü illüstrasyon sanatçısı Gustave Dore’nin 120 adet tam sayfa ahşap gravürleri yer alıyor.

ARUCAD Kütüphanesi’nin yaptığı açıklamada eserin bölgede bilinen tek edisyon olduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada “Britanya kütüphanesi, Birleşik Krallık Milli Arşivi ve Teksas A&M Üniversitesi İspanyol Araştırmaları Bölümü öğretim görevlisi Dr. Eduardo Urbina ile yapılan görüşmelerde edindiğimiz bilgi doğrultusunda kütüphanemizde olan bu eserin çok nadir ve özel bir basım olduğu bilgisine ulaştık. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs kütüphane kataloglarına bakıldığında elimizdeki edisyon yalnızca ARUCAD kütüphanesinde mevcuttur” ifadelerine yer verildi.

Cam muhafaza içerisinde sergilenen nadide eseri öğrenciler ve ziyaretçiler kütüphane görevlileri eşliğinde inceleyebilirler.