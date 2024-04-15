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Donald Trump'ın 'sus payı' davası New York'ta başlıyor

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Donald Trump'ın, ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olacağı dava Pazartesi günü New York’ta başlıyor.
Donald Trump'ın 'sus payı' davası New York'ta başlıyor

Trump, 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor.

77 yaşındaki Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir.

Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor

Kasım ayında seçime gidecek ABD’de Trump, Cumhuriyetçilerin Başkan aday adaylarından birisi. Trump bu tarihi dava nedeniyle, seçimden aylar önce hüküm giymiş bir suçlu haline gelebilir.

 
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