Döviz güne nasıl başladı?

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04.02.2021 09:31
Döviz Kurları Güne Hafif Yükselişle Başladı
Döviz Kurları Güne Hafif Yükselişle Başladı:
USD : 7,15
EURO : 8,60
STERLİN :9,74
Gram Altın:420.42
Etiketler:
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