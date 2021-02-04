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Döviz güne nasıl başladı?

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Döviz Kurları Güne Hafif Yükselişle Başladı
Döviz güne nasıl başladı?

Döviz Kurları Güne Hafif Yükselişle Başladı:

USD :        7,15   

EURO :     8,60   

STERLİN :9,74     

Gram Altın:420.42

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