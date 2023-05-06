Dünya çapında nadir görülen bir hastalık

Ani başlayan ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı, eklemlerde ağrı ve şişlik, ishal ve kabızlık gibi belirtiler görülen FMF nedir merak ediliyor. FMF, kalıtsal bir hastalıktır ve genellikle Akdeniz bölgesindeki ülkelerde görülmektedir. FMF belirtileri neler merak edilen tüm detaylar haberimizde…

AKDENİZ ATEŞİ NEDİR?

Akdeniz ateşi, tekrarlayan ateşli ataklar, karın ağrısı, göğüs ağrısı, eklem ağrıları, deri döküntüleri ve diğer semptomlarla seyreden, genellikle Akdeniz ülkelerinde görülen kalıtsal bir hastalıktır.

Akdeniz ateşi, özellikle Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaygın olarak görülür. Genetik bir bozukluk olan Akdeniz ateşi, vücudun iltihaplanma (enflamasyon) sürecinde yer alan proteinlerin üretimindeki bozukluk nedeniyle ortaya çıkar.

Akdeniz ateşinin semptomları arasında tekrarlayan ateşli nöbetler, karın ağrısı, eklem ağrıları, deri döküntüleri ve bazen göğüs ağrısı yer alır. Tedavisi semptomlara yöneliktir ve çoğunlukla anti-enflamatuar ilaçlar kullanılarak yapılır. Özellikle şiddetli semptomları olan hastaların takibi önemlidir.

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ BELİRTİLERİ NELER?

Ailevi Akdeniz ateşi (AAA), tekrarlayan ateşli nöbetler, karın ağrısı, eklem ağrıları, deri döküntüleri, halsizlik ve yorgunluk gibi semptomlarla seyreden kalıtsal bir hastalıktır. Ayrıca, bazı hastalarda göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi semptomlar da görülebilir. Semptomlar genellikle 24 ila 72 saat sürer ve kendiliğinden geçer.

AAA nöbetleri, genellikle çocukluk veya erken yetişkinlik döneminde başlar ve yaşam boyu devam eder. Nöbetlerin sıklığı ve şiddeti kişiden kişiye değişebilir. Bazı hastalarda semptomlar hafifken, diğerlerinde daha şiddetli olabilir.

AAA, genetik bir hastalıktır ve özellikle Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde yaygın olarak görülür. Hastalığın belirtileri çoğu zaman diğer hastalıklarla karıştırılabilir, bu nedenle doğru teşhis konulabilmesi için bir doktora danışmak önemlidir. AAA teşhisi genellikle semptomlar ve aile öyküsüne dayanarak yapılır ve genetik testlerle teyit edilebilir.

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ TEDAVİSİ NEDİR?

Ailevi Akdeniz ateşi (AAA) tedavisi semptomlara yöneliktir ve amaç semptomları hafifletmek ve nöbetlerin sıklığını ve şiddetini azaltmaktır. Tedavi, hastalığın şiddetine ve semptomların türüne göre değişebilir. Bazı hastalar sadece semptomatik tedavi ile rahatlarlar, diğerleri ise daha agresif tedavilere ihtiyaç duyabilirler.

Tedavi seçenekleri arasında aşağıdakiler yer alabilir:

Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) – AAA semptomlarının en yaygın tedavisidir. Bu ilaçlar ağrı, ateş ve inflamasyonu hafifletmeye yardımcı olur. Aspirin, ibuprofen ve naproksen gibi NSAID’ler kullanılabilir.

Kolşisin – Kolşisin AAA ataklarını önlemek ve semptomları hafifletmek için kullanılır. Kolşisinin yan etkileri arasında ishal, mide bulantısı ve kusma yer alabilir.

İnterferon – İnterferon, AAA ataklarını önlemek ve nöbetlerin sıklığını azaltmak için kullanılır. İlaç, enjeksiyon yoluyla verilir.

Diğer ilaçlar – Steroidler, immünosupresif ilaçlar ve IL-1 inhibitörleri gibi diğer ilaçlar da AAA tedavisinde kullanılabilir.

AAA tedavisi için diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri de önerilebilir. Bu değişiklikler arasında egzersiz, düzenli uyku, stres azaltma ve sağlıklı bir diyet gibi faktörler yer alır.

AAA tedavisi, hastalığın şiddetine ve semptomların türüne göre değişebilir. Doktorunuz, semptomlarınıza en uygun tedavi seçeneğini belirlemek için sizinle birlikte çalışacaktır.