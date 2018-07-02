'Dünya Erdoğan'ı durdurmaya çalışıyor'

‘SARIKAMIŞ ÖNCELİKLİ İLÇEMİZ OLACAK'

Kars'ta kendilerini en yüksek oyla destek veren ilçenin Sarıkamış olduğuna işaret eden Arslan, şunları söyledi: "2011'de ben bir söz verdim, dedim ki, 'Sarıkamış en yüksek oyla AK Parti'yi, bizi destekliyorsa bizim için Sarıkamış öncelikli ilçemiz olacak.' Sarıkamış bugün de yarın da böyle olacak. Sarıkamış yaklaşık 20 bin geçerli olan oyunun 12 binin reisine, AK Parti'ye veriyor bunun için Sarıkamış'a müteşekkiriz."

Sarıkamış ziyaretinden sonra beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile Selim ilçesine geçen Arslan, AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

‘BİZ BÜYÜDÜKÇE, GÜÇLENDİKÇE, DIŞ GÜÇLER DE BİZİ İSTEMEYENLER DE İÇİMİZDEKİ HAİNLER DE BOŞ DURMUYORLAR'

Arslan, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde kendilerine destek olan ilçe halkına teşekkür etti:

"Her seçim, neden 'bu seçim çok önemli' diyoruz? Türkiye büyüyor, güçleniyor, 16 yıldır sizlerin sayenizde hep ileriye yürüyor. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü, dünyada daha fazla geçerli hale geliyor. Onun sözü daha fazla geçerli hale gelip, o çok daha güçlü hale gelip, dünyadaki mazlumlara ve mağdurlara hamilik yapıp, 'dünya beşten büyüktür' demesi yetmez.

Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, en son Kudüs olayında gördünüz, İslam İşbirliği Teşkilatı dahil bütün teşkilatları toplayabilen, Birleşmiş Milletler'den dünya için önemli kararlar aldırabilen bir lider haline gelince dünya onu durdurmaya çalışıyor. Biz büyüdükçe, güçlendikçe, dış güçler de bizi istemeyenler de içimizdeki hainler de boş durmuyorlar, onların oyunları da büyüyor. İşte onların oyunları büyüdükçe bir sonraki seçim önemli hale geliyor, onun için 24 Haziran seçimleri çok önemliydi."