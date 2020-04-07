Dünya Sağlık Örgütü:Önlemleri bırakırsak başa dönebiliriz

Dünya Sağlık Örgütü ise, ülkelere uyarıda bulunarak, "En önemli şey, önlemleri erkenden bırakmamak. Yoksa başa dönebiliriz" açıklamasını yaptı.

Aralık ayında Çin’de ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alarak korku ve panik yaratan korona virüsü ile ilgili bugün peş peşe açıklamalar yapıldı…

İspanya, İran, Rusya, İsviçre ve Endonezya gibi ülkeler güncel korona virüsü verilerini kamuoyu ile paylaşırken, bu ülkelerin çoğun vaka ve ölüm sayısındaki artış dikkat çekti.

İSPANYA’DA UMUTLARI YOK EDEN ORAN

İtalya’nın ardından dünyada korona virüsüne bağlı ölümlerin en çok olduğu ikinci ülke İspanya’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… Ülkede son dört gündür düşüş eğilimi gösteren günlük can kaybı sayısı yeniden arttı.

2 Nisan’da 950 kişinin öldüğü İspanya’da o günün ardından ölüm sayıları düşüşe geçmiş ve en son dün yapılan açıklamada 637 kişinin yaşamını yitirmesi, “Acaba salgın bitiyor mu” umudunun yeşermesine sebep olmuştu.

Fakat İspanya Sağlık Bakanlığı, bugün ülkedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 743 olduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada korona virüsüne bağlı toplam ölüm sayısı 13 bin 798’e çıkarken, ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 135 bin 32’den 140 bin 510’a yükseldi.