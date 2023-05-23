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Dünyaca ünlü model Gigi Hadid de kalp işareti yaptı

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Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali devam ediyor. 16 Mayıs'ta başlayan festivale ünlüler akın ederken dünyaca ünlü model Gigi Hadid de kırmızı halıda verdiği pozla gündem oldu.
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid de kalp işareti yaptı

Bu yıl 76. defa düzenlenen ve 16-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Cannes Film Festivali, ilk gününden beri birbirinden çarpıcı görüntülerle dikkatleri çekti.

Festivale dünyaca ünlü isimlerin akın ettiği görülürken özellikle de ünlü model Gigi Hadid (28), verdiği pozla kırmızı halıya damga vuran bir isim oldu.

Hadid’in ellerini, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da kullandığı kalp işareti şeklinde yaparak kırmızı halıda poz vermesi Türkiye gündemine oturdu.

NURİ BİLGE CEYLAN DA CANNES’DA

Açılış töreni ilk akşam Fransız ve Cezayirli yönetmen Maiwenn Le Besco’nun “Jeanne Du Barry” filmiyle yapılan festival, 27 Mayıs’a kadar devam edecek.

Bu yıl, İsveçli yönetmen Ruben Östlund’un jüri başkanlığını yürüttüğü festivalin 9 jüri üyesi bulunuyor.

Nuri Bilge Ceylan’ın filmi “Kuru Otlar Üstüne” de, Altın Palmiye için yarışan 21 filmin arasında yer alıyor.

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