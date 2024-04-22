  • BIST 9802.1
  • Altın 2470.086
  • Dolar 32.5937
  • Euro 34.7184
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİsrail'de binlerce kişi hükümeti protesto etti

Dünyanın en popüler kahvesinin izi 600 bin yıl önceye kadar sürüldü

» »
Dünyanın en çok üretilen kahve türü Arabica'nın, 600 bin yıl önce Etiyopya'da ortaya çıktığı bulundu.
Dünyanın en popüler kahvesinin izi 600 bin yıl önceye kadar sürüldü

Araştırmacılar dünyanın dört bir yanındaki kahve bitkilerinin genomlarını inceleyerek Coffea arabica diye bilinen bitkinin soyağacını çıkardı.

Buffalo Üniversitesi'nden Victor Albert, sorumlu yazarı olduğu araştırma hakkında "Bugün yaşayan bitkilerin genetik bilgilerini kullanıp zamanda geriye giderek Arabica'nın uzun geçmişinin mümkün olan en doğru resmini çizdik ve günümüzde yetiştirilen çeşitlerin birbirleriyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu belirledik" diyor.

Arabica'nın 39 çeşidini inceleyen araştırmacıların elinde 1700'lerden kalma bir örnek de vardı. İsveçli doğa bilimci Carl Linnaeus, bu bitkiyi kullanarak türün bilimsel adını koymuştu.

Nature Genetics adlı hakemli dergide pazartesi günü yayımlanan araştırmada C. arabicanın Coffea canephora ve Coffea eugenioides adlı iki çeşidin doğal yolla melezlenmesiyle ortaya çıktığı bulundu.

Albert bu bulgu hakkında şöyle diyor:

"Başka bir deyişle, Arabica'yı meydana getiren melezleme insanların yaptığı bir şey değildi."

1 milyon ila 610 bin yıl öncesine işaret ediyor

Bu iki çeşitten ikişer set kromozom gelmesiyle gerçekleşen bu olayın ne zaman yaşandığını saptamak için bilim insanları bir bilgisayar modeli kullandı. Arabica'nın en eski popülasyon darboğazının 610 bin yıl önceye denk geldiğini tespit ettiler. Popülasyon darboğazı, çeşitli nedenlerle bir popülasyonun sayısının ciddi derecede düşmesi anlamına geliyor.

Bu nedenle bitkinin bu dönemden önce oluşmuş olması gerektiğini söyleyen araştırmacılar 1 milyon ila 610 bin yıl öncesine işaret ediyor.

Dünyanın en popüler kahvesi Arabica, halihazırda küresel kahve pazarının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Donald Trump'ın 'sus payı' davası New York'ta başlıyor15 Nisan 2024 Pazartesi 11:10
  • Eski Venezuela Petrol Bakanı, devleti dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı11 Nisan 2024 Perşembe 12:29
  • Araştırma: Kriyoablasyon yöntemi meme kanseri tedavisinde oldukça etkili06 Nisan 2024 Cumartesi 16:19
  • McDonald's, İsrail'deki franchise restoranlarını satın alacak05 Nisan 2024 Cuma 21:32
  • ABD: Genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakli yapılan ilk hasta taburcu oldu04 Nisan 2024 Perşembe 21:19
  • 'Onlar insan değil, hayvan': Trump ülkedeki yasa dışı göçmenleri hedef aldı03 Nisan 2024 Çarşamba 18:32
  • Beyaz Saray, NASA'ya Ay saatini belirlemek için görev verdi, Ay'da zaman daha hızlı akıyor03 Nisan 2024 Çarşamba 12:40
  • Yolcu uçakta sinir krizi geçirdi03 Nisan 2024 Çarşamba 11:42
  • ABD İsrail'e 18 milyar dolarlık savaş uçağı satışına hazırlanıyor03 Nisan 2024 Çarşamba 10:41
  • Trump haciz riskine karşı 175 milyon dolar teminat ödedi02 Nisan 2024 Salı 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti