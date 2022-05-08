Dünyanın en uzun köpeği Zeus

Fotoğraf: Guinness World Records

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan iki yaşındaki Amerikan Danua cinsi erkek köpek Guinness Dünya Rekorları’ndan yaşayan en uzun köpek sertifikasını aldı.

Ayaktayken boyu 1,46 metre olan Zeus’u Brittany Davis’i sahiplendiğinde sekiz haftalık minik bir yavruydu.

Davis, Zeus’u mahallede gezmeyi, pencerenin yanında uyumayı ve pazara gitmeyi seven bir köpek olarak anlatıyor. Pazardaki bütün tezgah sahiplerinin tanıdığı Zeus gezerken küçük atıştırmalıklar yemeyi de ihmal etmiyormuş.

Büyüklüğü nedeniyle sokakta bakışları üzerine toplayan Zeus’la ilgili en sık karşılaştığı tepki “At gibi, binebilir miyiz” oluyormuş.

Evde iki minyatür Avustralya çoban köpeği ve bir kediyle yaşayan Zeus için Davis “Köpeklerle iyi anlaşıyor. Kediyle de aralarında birbirlerinden uzak durmak üzere bir anlaşma var” diyor.

Bu dev köpeği beslemenin zorluklarına dikkat çeken Davis büyük cins köpek sahiplenmek isteyenleri “Çok para harcamaya hazır olun” diyerek uyarıyor.

Zeus, yarısı akşam yarısı sabah olmak üzere toplam 12 kap (bir kap 224 gram) mama tüketiyormuş.