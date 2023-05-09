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Dünyanın en yaygın 3. kanseri! Bu 4 belirtiye dikkat

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ABD'de yapılan araştırmada, karın ağrısı, rektal kanama, ishal ve demir eksikliği anemisinin, erken evre kolon kanseri riskinin yüksek olduğuna işaret ediyor. Öte yandan araştırmada gençlerle ilgili de dikkat çeken veriler yer aldı.
Dünyanın en yaygın 3. kanseri! Bu 4 belirtiye dikkat

Araştırmada karın ağrısı, rektal kanama, ishal ve demir eksikliği anemisi, erken evre kolon kanserinin belirtilerinden olduğu belirlendi.

5 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

Washington Üniversitesinde görevli bilim insanları, kimlik bilgileri gizlenen 5 binden fazla erken evre kolon kanseri hastasının sağlık verilerini incelendi.

Araştırmada, 50 yaşın altındakilere hastalık teşhisi konulmadan 3 ay ila 2 yıl öncesinde görülen karın ağrısı, rektal kanama, ishal ve demir eksikliği anemisi gibi belirtilerin her birinin, kolon kanserinin erken evresinde olma riskinin yüksek olduğunu gösterdiği kaydedildi.

BELİRTİ SAYISI ARTTIKÇA RİSK DE ARTIYOR

Görülen belirtilerin sayısı arttıkça hastalığa yakalanma riskinin de arttığına dikkatin çekildiği araştırmada, hastalığa yakalanma riskinin, belirtilerden birinin görülmesinde iki katına, ikisinin görülmesinde en az 3,5 katına, 3 veya daha fazlasının görülmesinde en az 6,5 katına çıktığı belirtildi.

SAYI İKİ KATINA ÇIKTI

Araştırmada, kalın bağırsak kanseri olarak da bilinen kolon kanserine yakalanan gençlerin sayısının neredeyse iki katına çıktığı ifade edildi.

Araştırmaya katılanlardan Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Doç. Dr. Yin Cao, rektal kanama ve demir eksikliği anemisi yaşayanlara zamanında endoskopi yapılması ve sağlık durumlarının takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları “Journal of National Cancer Institute” dergisinde yayımlandı.

DÜNYANIN EN YAYGIN 3. KANSER TÜRÜ

Dünyada en yaygın 3. kanser türü olan kolon kanseri, 2020’de yaklaşık 2 milyon kişide tespit edildi. En çok can kaybına neden olan kanser türlerinde ise 2. sırada yer alan kolon kanseri nedeniyle her yıl 1 milyona yakın kişi hayatını kaybediyor.

Dünya genelinde 50 yaş üstündeki kişilerde kolon kanseri vakaları, tarama testleri sayesinde her yıl düşse de genç yaşta hastalığın görülme sıklığı son yıllarda arttı.

45 YAŞA İNDİ

Dünyada 55 yaş altı kolon kanseri hasta sayısı artarken tarama testleri de 45 yaşa indi.

ABD’de daha önce yapılan bir çalışmada, 1950 doğumlu kişilerde kolon kanseri görülme oranı 1 kabul edildiğinde 1990 doğumlularda kolon kanseri görülme oranının yaklaşık 2 kat, rektum kanserinin ise 4 kat artış gösterdiği belirlenmişti. 

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