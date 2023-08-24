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Dünyanın ilk yapay zeka güvenliği zirvesi Britanya’da düzenlenecek

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Britanya, yapay zeka güvenliği alanında dünyada düzenlenecek ilk zirveye, kasımda ev sahipliği yapacak.
Dünyanın ilk yapay zeka güvenliği zirvesi Britanya’da düzenlenecek

AA’nın Britanya Başbakanlığı’ndan aktardığına göre Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi, 1-2 Kasım’da Nazi Almanyası’nın şifrelerinin çözüldüğü ve bilgisayar biliminin kurulduğu yer kabul edilen Bletchley Park’ta düzenlenecek.

Bu alanda dünyadaki ilk zirve olma özelliği taşıyan etkinlikte, yapay zekanın riskleri, uluslararası alanda koordine eylemler, yapay zeka modelleri, ekonomik büyümeye etki, bilimsel ilerlemeyi teşvik ve yapay zekanın kamu yararına kullanımı gibi konular ele alınacak.

Yapay zekanın, sorumlu kullanılmadığı takdirde taşıdığı potansiyel güvenlik risklerinin de masaya yatırılacağı etkinlikle ilgili açıklamada, Başbakan Rishi Sunak ve ilgili bakanların değerlendirmelerine de yer verildi.

Sunak açıklamasında, Britanya’nın geleceğin teknolojilerinin tartışılabileceği en ideal yer olduğunu belirterek “Yapay zekanın olağanüstü fırsatlarını tam kavramak için önümüzdeki yıllarda güvenli bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla riskleri belirlemeli ve bunlarla mücadele etmeliyiz” dedi.

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