Dünyanın koronavirüs korkusu: Tedbirler günden güne artırılıyor

Yeni tip koronavirüs (COVID-19), tüm dünyaya yayılıyor. Ülkeler, salgından korunmak için tedbirlerini günbegün artırıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakaları ve salgından hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ve böylece ülkedeki toplam ölüm sayısının 40’a yükseldiği belirtildi.

Mısır’da 10 vilayette bazı kent ve köyler karantinaya alındı

Açıklamada, ülkede 33 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 609’a yükseldiği, şu ana kadar da 132 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Fas’ta 463 kişide koronavirüs görüldü

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs portalından yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 vaka sayısının 463’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 13 kişide daha COVID-19 tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 463’e yükseldiği, ölümlerin ise 26 olduğu kaydedildi.Fas’ta bir bebek koronavirüsten hayatını kaybetti

Açıklamada, 13 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki can kaybı en son 26, vaka sayısı ise 450 olarak açıklanmıştı.

Tunus’ta 312 kişide COVID-19 tespit edildi

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 34 kişinin daha COVID-19 testinin pozitif çıktığı, son verilerle ülkedeki toplam vaka sayısının 312’ye yükseldiği ifade edildi.

Tunus ve Filistin’de koronavirüs vakaları arttı

Bakanlık dün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 8, vaka sayısını da 278 olarak açıklamıştı.

Ürdün’de virüs 3 can aldı

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, yaptığı basın açıklamasında, ülkede COVID-19 nedeniyle üçüncü ölümün geçekleştiğini belirtti.

Cabir, 13 kişide daha COVID-19 görüldüğünü, böylece toplam vaka sayısının 259’a ulaştığını, tedavisi tamamlanan 18 kişinin ise taburcu edildiğini ifade etti.

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Cezayir’de karantina altına alınmayı kabul etmeyenlere hapis cezası

Cezayir haber ajansı APS’ye göre, Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, İçişleri Bakanı Kemal Belcud, Adalet Bakanı Bilkasım Zugmati ve tüm illerdeki valilere söz konusu kararı uygulamaları yönünde talimat verdi.

Karara göre, COVID-19 şüphesi bulunan ya da virüs tanısı konan ve tedavi olmayı, karantina altına alınmayı reddeden veya tedavisini yarıda bırakan kişilere 150 ila 750 dolar arasında değişen para cezasıyla, 2 aydan 6 aya kadar değişen hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Cezayir’de okullara ‘koronavirüs’ tatili

Yerel basında daha önce, virüs şüphesi bulunan bazı kişilerin hastane ya da karantina merkezlerinden kaçtığı haberleri yer almıştı.

Cezayir’de son verilere göre, COVID-19 vaka sayısı 511’e çıktı, 31 kişi de hayatını kaybetti.

Sudan’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün virüse yakalandığı açıklanan ve başkent Hartum’daki acil durum hastanesinde tedavi altına alınan 60 yaşındaki Sudan vatandaşı yaşamını yitirdi.

Vaka sayısının 6 olduğu ülkede, salgın nedeniyle ikinci ölüm yaşandı. Ölüm vakalarının ikisi de Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen yolcularda görüldü.

Sudan hükümeti, kısmi sokağa çıkma yasağını, salı gününden itibaren akşam 18.00 sabah 06.00 şeklinde yeniden düzenlemişti.

Nijerya’da COVID-19 vaka sayısı 111’e çıktı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 111 COVID-19 vakası görüldüğü bidirildi.

Virüsün, başkent Abuja ve Lagos başta olmak üzere 12 eyalete yayıldığı ifade edildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, COVID-19 ile mücadele kapsamında başkent Abuja ve 2 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Afrika kıtasında vaka sayısı 4 bin 282, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 134 oldu.

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Katar’da koronavirüs 634 kişiye bulaştı

Katar’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 44 artarak 634’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakaların bir kısmının yurt dışı kaynaklı, diğerlerinin de bunlarla irtibatlı kişiler olduğu belirtildi.Katar’da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Katar’da şu ana kadar COVID-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, tedavi görenlerden 45’i iyileşti.

Moritanya’nın Kedai kenti karantinaya alındı

Moritanya resmi haber ajansının haberine göre, Senegal’den gelen bir kişide virüse rastlanmasının ardından Kedai ikinci bir emre kadar karantinaya alındı. Şehrin tüm giriş çıkışları yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Hükümet ayrıca, gıda ürünleri satılan yerler dışında ülke genelinde tüm pazarlar ve ticaret merkezlerinin kapatılmasına karar verdi.

Vaka sayısının 5 olduğu Moritanya’da, virüsün görüldüğü ülkelere seyahat engeli, kısmi sokağa çıkma yasağı, eğitime ara verilmesi, toplu faaliyetlerin ve şehirler arası yolcululuğun yasaklanması gibi önlemler de uygulanıyor.

Tazmanya Eyalet Başbakanı Peter Gutwein, virüse yakalanan 80’li yaşlardaki kadının yaşamını yitirmesiyle eyalette COVID-19 nedeniyle ilk can kaybının yaşandığını açıkladı.

Tazmanyalıları kurallara uymaya çağıran Gutwein, “Tüm Tazmanyalılar bunun bir oyun olmadığını kabul etmeli ve anlamalı.” ifadesini kullandı.

Tazmanya’daki bu ölümle birlikte ülke genelinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye, virüse yakalananların sayısı 4 bin 167’ye yükseldi.

COVID-19 nedeniyle ölen ve hastalananların sayısındaki artış sürerken Başbakan Scott Morrison salgının yayılmasını önlemek amacıyla bu gece yarısından sonra yürürlüğe girecek yeni tedbirleri açıkladı.

Avustralyalılara, tıbbi ihtiyaçlar, egzersiz, işe veya eğitime gitmek, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini haricinde evde kalmaları tavsiyesinde bulunan Morrison, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında 2’den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını söyledi.

Kurallara uymayanlara eyalet yönetimleri tarafından çeşitli cezalar uygulanacağını hatırlatan Morrison, 70 ve daha yukarı yaşta olanlardan, zorunlu haller dışında evde kalmalarını, çıktıklarında da mümkün olduğunca az kişiyle temas kurmalarını istedi.

Yurt dışından gelenlerin otel veya konaklama tesislerinde zorunlu karantinaya alındığı Avustralya’da, düğünlerin 5, cenaze defin işlemlerinin 10 kişiyle yapılmasına izin veriliyor.

Daha önce de spor salonları, müzeler, ibadet yerleri, plajlar, oyun alanları, yüzme havuzları ve bar gibi mekanlar kapatılmıştı.

Karantina, sosyal mesafe ve toplanma kurallarına uymayanlara her eyalette farklı para ve hapis cezaları uygulanacak.