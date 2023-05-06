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Ebeveynler kızgın: Çocuklara yönelik ürünlerin şeker oranı daha yüksek

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Araştırmacılar, çocuklara yönelik üretilen atıştırmalıkların yüzde 60 daha şekerli ve yetişkinlere yönelik yiyeceklerden çok daha az besleyici olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Ebeveynler kızgın: Çocuklara yönelik ürünlerin şeker oranı daha yüksek

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden araştırmacılar, çizgi film karakterleri ve çok renkli tasarımlar gibi çocuk dostu ambalajlara sahip atıştırmalıkların ortalama yüzde 63 daha fazla şeker içerdiğini buldu.

Ayrıca bu tip atıştırmalıkların özellikle küçük çocuklarda büyüme ve gelişme için önemli olan protein, lif, kalsiyum ve demir gibi besinler bakımından da daha düşük olduğu tespit edildi.

Gıdalarda çocuk dostu pazarlama için mevcut standart eksikliğinin “endişe verici” olduğunu söyleyen araştırmacılar, sağlıklı yaşam tarzının resmi olarak teşvik edilmesini önerdiler.

SONUÇLAR ENDİŞE VERİCİ

Yaklaşık 6.000 ürün üzerinde yapılan araştırmaya göre, çocuklara hitap eden ambalajlara sahip ürünlerde ortalama 14,7 gr. toplam şeker bulunurken, çocuklara hitap etmeyen ambalajlarda şeker oranı 9 gr. çıktı.

Ambalajında çocuklara yönelik pazarlama yazısının en fazla yer aldığı kategoriler tost makinesi için hamur işleri, kahvaltılık gevrekler ve krakerler oldu. Şeker, dondurma, kurabiye, yemek ve meyve sularında da çocuk dostu ambalaj yaygınlığı yüksekti.

Araştırmacılar, çocuklara hitap eden ambalajların yüzde 98’inin, çocuklara hitap etmeyen ambalajların yüzde 94’üne kıyasla Health Canada’nın önerdiği eşikleri aştığını buldular.

Plos One dergisinde yayınlanan çalışma, “çocukları koruyan pazarlama kısıtlamaları uygulamalarının” bir “öncelik” olması gerektiği sonucuna vardı.

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