Elektronik sigarada ‘yok yok’

E-sigara kullanımı ile kanser arasındaki bağlantıya odaklanan son araştırmalar, e-sigaraların ve içindeki sıvıların (vaping) kesin ve muhtemel kanserojenler içerdiğini gösteriyor. Bu etkilerin görülmesi yıllar alabilir.

E-sigara kullanımı ile kanser arasındaki bağlantıya odaklanan son araştırmalar, e-sigaraların ve içindeki sıvıların (vaping) kesin ve muhtemel kanserojenler içerdiğini gösteriyor. Bu etkilerin görülmesi yıllar alabilir.

E-sigaranın özellikle gençler ve sigara içmeyenlerce kullanımının hızla artması endişelere yol açıyor.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) henüz e-sigaralar veya içerikleri üzerinde bir inceleme başlatmadı ve bu ürünler hakkında herhangi bir standart da yayınlamadı. Bu sebeple e-sigaraların bileşimi ve etkileri değişkenlik gösteriyor.

Ancak pek çok toksik kimyasal ve metalin elektronik sigaralarda bulunduğu biliniyor. Bu maddeler, e-likit bileşenleri olarak ve e-sigara cihazının organik reaksiyonları sonucunda oluşabiliyor. E-sigarada aşağıdaki maddeler var:

*Nikotin: Ergen beyin gelişimini olumsuz etkiliyor, yüksek bağımlılık yaratıyor,

*Dietilen glikol: Akciğer hastalıklarıyla bağlantılı. Antifrizde kullanılan toksik bir kimyasal,

*Kadmiyum: Geleneksel sigaralarda bulunan, solunum problemleri ve hastalıklara neden olan toksik bir metal,

*Benzen: Araba egzozunda bulunan uçucu organik bir bileşik,

*Propilen glikol: Yiyeceklerde yaygın kullanılan bir katkı maddesi. Aynı zamanda antifriz, boya çözücü yapımında ve sis makinelerinde yapay duman üretiminde kullanılıyor,

*Karsinojenler: Asetaldehit ve formaldehit gibi kansere neden olduğu bilinen kimyasallar,

*Akrolein: Esas olarak yabani otları öldürmek için kullanılan bir herbisit. Geri dönüşümsüz akciğer hasarına neden olabiliyor,

*Diasetil: Bronşiolit obliterans olarak da biliniyor ve akciğer hastalığıyla ilgilisi var,

*Nikel, kalay, kurşun gibi ağır metaller,

*Akciğerlerin derinliklerine solunabilen ultra ince partiküller.

Kanser gelişimi yıllar alabilir

Üründen ürüne farklı bileşenler de bulunabiliyor ve bu bileşikler birbiriyle etkileşerek daha farklı zararlar verebiliyor.

Sorularımızı yanıtlayan Florida Üniversitesi Onkoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. İlyas Şahin, potansiyel kanserojen etkileri nedeniyle bu ürünlerin üzerinde durulması gerektiğini söyledi.

Şahin uzun dönem sağlık etkilerinin netleşmesi ve güvenilir verilerin elde edilmesi için uzun süreli gözlem gerektiğini söyledi: “Özellikle kanser gibi kronik hastalıkların gelişimi yıllar alabilir. Örneğin, asbeste maruz kalma sonrası kanser gelişimi 20-50 yılda olabiliyor. Bu, kişilerin asbeste ilk maruz kaldıktan onlarca yıl sonra ilgili hastalıklar geliştirebileceği anlamına gelir. Maruz kalmanın yoğunluğu ve süresi, asbest türü ve bireyin genel sağlık durumu gibi faktörler bu süreyi etkileyebilir.”

E-sigaraların zararı kanserden ibaret değil. Solunum/akciğer problemleri, bağımlılık ve beyin gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri de var. Henüz bilmediğimiz ve öğreneceğimiz farklı sağlık etkilerinin ortaya çıkması da kuvvetle muhtemel.

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