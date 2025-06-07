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Elon Musk'tan yeni parti kurma anketi: "Amerikan Partisi" mi geliyor?

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ABD'li iş insanı Elon Musk, ‘Amerikan Partisi’ isimli yeni bir siyasî parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaştı.
Elon Musk'tan yeni parti kurma anketi: "Amerikan Partisi" mi geliyor?

ABD'li iş insanı Elon Musk, ‘Amerikan Partisi’ isimli yeni bir siyasî parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaştı.

ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformundan yeni bir siyasi parti kurma fikrine ilişkin paylaşım yaptı.

X üzerinden anket düzenleyen Musk, ülkede yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olup olmadığını sordu. Musk, “ABD'de gerçekten ortadaki yüzde 80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?” ifadesini kullandı.

Ankete katılanların yüzde 80,4'ü Musk'ın sorusunu ‘evet’ diye yanıtlarken, yüzde 19,6'sı ‘hayır’ dedi.

Anketin ardından Musk, “İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var ve insanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir” değerlendirmesini yaptı. (DHA)

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