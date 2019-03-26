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En son Nurmagomedov'dan dayak yemişti: UFC dövüşçüsü McGregor kariyerine son verdi

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Daha önce de genç yaşta emekli olmaya karar veren Dünyaca ünlü İrlandalı karma dövüş (MMA) sporcusu Conor McGregor kariyerine son verdiğini açıkladı.
En son Nurmagomedov'dan dayak yemişti: UFC dövüşçüsü McGregor kariyerine son verdi

UFC yıldızı Conor McGregor, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Bugün resmi olarak Karma Dövüş Sanatları' olarak bilinen spordan emekli olmaya karar verdim" dedi.

 

​İrlandalı dövüşçü neden bu yönde bir karar aldığını açıklamadı.

DAHA ÖNCE DE BÖYLE BİR KARAR VERMİŞTİ

30 yaşındaki McGregor, Nisan 2016'da da Twitter üzerinden genç yaşta emekli olmaya karar verdiğini açıklamıştı ancak organizatörler tarafından Nate Diaz'la daha önce planlanan maça çıkma zorunluluğu tartışmaları başlattığından dolayı kararını değiştirmişti.

 

OLAYLI MAÇTAN MAĞLUP ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz ekim ayında McGregor, Dağıstanlı dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a mağlup olmuştu. Mücadelenin bitmesiyle birlikte iki dövüşçü ve antrenörler arasında arbede yaşanmıştı. Karşılaşmanın ardından Nurmagomedov, Conor McGregor'un kendisine, dinine, ülkesine ve ailesine hakaret ettiğini söylemişti. McGregor daha sonra Khabib Nurmagomedov'a rövanş teklifinde bulunmuş fakat Nurmagomedov bu teklifi geri çevirmişti.

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