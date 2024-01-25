Dünyanın en vatansever ülkeleri belli oldu. Türkiye'nin söz konusu listede ilk 10'da yer almaması sosyal medyada gündem oldu. Gallup tarafından yapılan araştırmada, dünyanın çeşitli ülkesinde yaşayanlara "Ülkeniz için savaşır mısın?

Türkiye'nin de yer aldığı dünyanın en vatansever ülkeler listesi belli oldu. Gallup araştırma şirketi, tarafından dünyanın birçok ülkesinde yapılan anket çalışmasının sonuçları gündem oldu. Dünyanın en güçlü orduları ve hava kuvvetleri listesinde 2024 yılındaki yükselişiyle dikkat çeken Türkiye'nin vatansever ülkeler listesindeki yeri ise dikkat çekti. Peki dünyanın en vatansever ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...

"ÜLKEN İÇİN SAVAŞIR MISIN?" DİYE SORULDU! TÜRKİYE'DEKİ ORAN GÜNDEM OLDU

Gallup araştırma şirketi, dünyanın birçok ülkesinde bulunan vatandaşlara "Ülkeniz için savaşır mısınız?" sorusunu yöneltti. Alınan cevapların yüzdesine göre "Dünyanın en vatansever ülkeleri" listesini paylaştı. Türkiye'de bu soruya "hayır" diyenlerin oranı ise sosyal medyada gündem oldu.

'Ülkeniz için savaşır mısınız?' sorusuna yanıt verenlerin 'evet' deme oranına göre en vatansever ülkeleri, listede şu şekilde yer aldı;

1. Fas

2. Fiji

3. Pakistan

4. Vietnam

5. Bangladeş

6. Azerbaycan

7. Papua Yeni Gine

8. Afganistan

9. Gürcistan

10. Hindistan

12. Türkiye