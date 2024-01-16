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Enerji içeceklerinin intihar düşüncelerini tetiklediği ortaya çıktı

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Araştırmacılara göre, çocuklarda enerji içeceği tüketimi ruh sağlığı sorunları ve intihar düşüncelerini tetikleyebilir. Newcastle Üniversitesi'nden Dr. Shelina Visram, durumu 'derin endişe' olarak nitelendirdi.
Enerji içeceklerinin intihar düşüncelerini tetiklediği ortaya çıktı

Bilim insanları, enerji içecekleri tüketiminin özellikle çocuklar arasında ruh sağlığı sorunları riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Public Health Journal dergisinde yayınlanan çalışmada, enerji içeceklerinin çocukların zihinsel ve fiziksel sağlığını nasıl etkilediği incelendi.

"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Newcastle Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Shelina Visram, "Enerji içeceklerinin psikolojik sıkıntılara ve ruh sağlığı sorunlarına yol açabileceğine dair bulgulardan derin endişe duyuyoruz. Bunlar ele alınması gereken önemli halk sağlığı sorunlarıdır."

1,2 MİLYON ÇOCUĞU KAPSAYAN 51 ARAŞTIRMA SONUCU

Çalışma, dünyanın dört bir yanından 1,2 milyon çocuğu kapsayan 51 çalışmadan elde edilen verileri analiz etmiştir.

Erkeklerin kızlardan daha fazla gazlı içecek tükettiğini gösteriyor.

Ayrıca, içki içen çocukların yasadışı uyuşturucu kullanımı ve şiddet gibi riskli davranışlarda bulunma olasılıklarının daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir.

GAZLI İÇECEKLERİN YARATTIĞI OLUMSUZLUKLAR

Aynı zamanda gazlı içeceklerin düşük akademik performans, uyku sorunları, anksiyete, depresyon ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları gibi olumsuz durumlar yarattığı ortaya koyuldu.

"ENERJİ İÇECEKLERİNİN SATIŞI YASAKLANMALI"

İngiltere Kraliyet Halk Sağlığı Derneği'nden William Roberts, "Bu önemli inceleme, enerji içeceklerinin hem kısa hem de uzun vadede çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel sağlığına zarar verebileceğine dair artan kanıtlara katkıda bulunmaktadır.

İşte bu nedenle Birleşik Krallık Hükümeti'nin bir adım atarak 16 yaşından küçüklere enerji içeceği satışını yasaklamaya yönelik 2019'da verdiği sözü yerine getirmesini istiyoruz." dedi.

BİR ÖĞRENCİ KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Mayıs 2023'te Newport'taki bir ilkokul, influencer Logan Paul'un Prime Energy kutusunu içtikten sonra bir öğrencinin 'kalp krizi' geçirmesi ve midesinin yıkanmak zorunda kalması üzerine tüm velilere bir uyarı notu yayınlamıştı.

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