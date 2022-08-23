Enflasyon artışı ücretleri ezdi

TÜİK verilerine göre ülke genelinde saatlik işgücü maliyeti bu yılın 2. çeyreğinde yıllık yüzde 56,9 arttı. Buna göre işçinin ücret artışının resmi enflasyonun altında kaldığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan-Haziran dönemine ait 2. çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri’ni açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi bu yılın 2'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 56,2 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 57,7, inşaat sektöründe yüzde 57,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 53,9 arttı. Endeks bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 11,5, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,0 arttı.

ENFLASYONUN ALTINDA

Bu verilere göre ikinci çeyrekte işçilerin brüt temel ücret ve maaş ödemeleri ile ücret niteliğindeki düzenli kazançları, fazla çalışma ödemelerini ve düzensiz kazançları kapsayan saatlik kazanç endeksindeki artışın resmi enflasyonun altında kaldığı görüldü. TÜİK verilerine göre, tüketici enflasyonu nisanda 69,97, mayısta 73,50, haziranda ise 78,62 olarak belirlenmişti.

İSTİHDAM ENDEKSİ ARTTI

İstihdam endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,4 arttı, inşaat sektöründe yüzde 6,3 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 8,4 arttı.

Endeks bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,3 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,3 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 arttı. Çalışılan saat endeksi, 2022 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,5 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,3 arttı.

Endeks bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,2 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 69,7, inşaat sektöründe yüzde 53,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 80,6 arttı.

Endeks bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,9, inşaat sektöründe yüzde 9,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 12,4 arttı. Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 60,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 65,4, inşaat sektöründe yüzde 64,2, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 56,2 arttı. Endeks bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,3 arttı.

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Bir rekor da yurtdışı üretici enflasyonunda

TÜİK Temmuz dönemine ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt dışına satılan ürünlerin üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen YD-ÜFE, 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,66, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 111,34 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 81,69 artış gerçekleşti.



TEMMUZDA REKOR KIRDI



Yurt dışı üretici enflasyonu ilk olarak şubat ayında üç haneyi görmüş; endeks şubatta yüzde 106,13'e ulaşmıştı. Temmuz itibarıyla ulaşılan seviye ise yeni rekor seviye olarak kayıtlara geçti. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 110,75, imalatta yüzde 111,34 artış olarak gerçekleşti.



ENERJİDE BÜYÜK ARTIŞ



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 124,56, dayanıklı tüketim malında yüzde 94,23, dayanıksız tüketim malında yüzde 95,60, enerjide yüzde 271,73, sermaye malında yüzde 96,62 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,20 azalış, imalatta yüzde 0,68 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,15 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,53 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,03 artış, enerjide yüzde 9,89 azalış, sermaye malında yüzde 0,31 artış olarak gerçekleşti.



YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 71,92, tütün ürünleri yüzde 78,43, deri ve ilgili ürünler yüzde 87,78 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 271,73, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 136,60, ana metaller yüzde 134,31 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 9,89, metal cevherleri yüzde 3,55, ana metaller yüzde 0,87 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,35, içecekler yüzde 4,07, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 4,02 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.