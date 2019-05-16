  • BIST 87.570
  • Altın 249,579
  • Dolar 6,0100
  • Euro 6,7285
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Engelsiz futbol maçında "Biz de varız" dediler

» »
Milletvekillerinden oluşan Cumhuriyet Meclisi takımı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Girne , Güneşköy ve Mağusa 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler arasında engelsiz futbol maçı yapıldı.
Engelsiz futbol maçında "Biz de varız" dediler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, Atilla Topaloğlu Sahası’nda yer alan maç, renkli görüntülere sahne oldu. Eğlence dolu dakikaların yaşandığı maça, iki takım oyuncuları da “Hayatı paylaşmak için engel yok” sloganıyla çıktı.

Özel gereksinimli gençlerin kendilerine imkan tanınırsa neler yapabileceklerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yapılan maçta özel gereksinimli gençler, 'Biz de Varız' diyerek spora olan tutkusunu sahada gösterdi. Dostluk maçını özel gereksinimli gençler 6- 5’lik skor ile kazandı.

Etkinliğin sonunda Girne, Güneşköy ve Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezlerine kupa takdim edildi.

Maçın sonunda özel gereksinimli gençler için uçurtma şenliği de düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de gençler ile birlikte uçurtma uçurarak onların coşkusuna ortak oldu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Kuzey Kıbrıs’ta Mesleki Eğitim ve İşgücü Piyasasına Yönelik Hayat Boyu Öğrenim Projesi”nin açılış etkinliği yarın16 Mayıs 2019 Perşembe 14:02
  • Yeniboğaziçi Belediyesi ‘Kıbrıs’ta Engelli Olmak’ isimli söyleşi düzenliyor16 Mayıs 2019 Perşembe 14:00
  • Çeler: Bakanlık döneminde gurur verici icraatlar yapmayı başardık16 Mayıs 2019 Perşembe 13:39
  • Ahmet Sennaroğlu İskele'den Bakan Yasemin Öztürk olsun16 Mayıs 2019 Perşembe 13:11
  • Günün önemli haberleri ücretsiz olarak artık telefonunuzda? Yoksa,siz halen ücret mi ödüyorsunuz?16 Mayıs 2019 Perşembe 12:34
  • Kavga hastanede bitti16 Mayıs 2019 Perşembe 12:13
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor16 Mayıs 2019 Perşembe 12:10
  • HP Parti Meclisi bu akşam toplanıyor, gündem hükümet kurulması16 Mayıs 2019 Perşembe 11:48
  • UBP- HP Hükümeti kurulmasında sona doğru, yeniden bir araya geliyorlar16 Mayıs 2019 Perşembe 11:33
  • Engelsiz futbol maçında "Biz de varız" dediler16 Mayıs 2019 Perşembe 11:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti