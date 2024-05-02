Çamurova Atış Alanı’nda hava savunma atışları yapılacak

Çamurova Atış Alanı Hava Savunma Atış Bölgesi'nde 6-10 Mayıs, 08.00 – 18.00 saatleri arasında hava savunma silahları atışları yapılacağı bildirildi.
Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, atışların yapılacağı gün ve saatlerde bölgenin tehlikeli olduğu ve atışlar sonrası patlamamış mermilerin arama ve imha işlemleri gerçekleştirileceğinden, serbest giriş duyurusu yapılmadan bölgeye girişlerin yasak olduğu belirtildi.
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