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Epstein dosyaları nedir?

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Epstein dosyaları nedir?
Epstein dosyaları nedir?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri, şüphelerini dile getirerek bunu reddetmişti.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Ocak ayının başında yayımlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış; yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayımlanan toplam 4 bin 500'den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, isimleri yer almasına rağmen Clinton ve Trump'a herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı oluşturmaktan suçlanırken intihar eden Jeffrey Epstein ile ilgili hükümet belgelerini kamuoyuna sundu.

Ancak Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan ilk belge dökümü yıllardır kamuoyunda dolaşan bilgilerden oluşuyordu ve bu yüzden Epstein'ın davasına dair ciddi bir etki yaratmadı.

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