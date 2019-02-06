Erdoğan: Kıbrıs Türkleri’nin siyasi eşitliğinin temel parametrelerdendir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye giden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın ilk durağı Ankara oldu.

Çipras önce Beştepe’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. Çipras ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Heyetler arası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras, ortak basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs konusunun da ana başlıkları arasında yer aldığını ifade eden Erdoğan şöyle devam etti.

“İçinde bulunduğumuz istişare sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Taraflar yeni bir müzakere sürecine başlamadan ortak bir vizyon, yol haritası belirlemelidir. Neyin nasıl müzakere edileceği, önceden net olmalıdır. Türkiye için Kıbrıs Türkleri’nin siyasi eşitliği temel parametredir. Hangi çözüm modeli olursa olsun bu zaruret gözetilmelidir.” dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise görüşme sonrası konuşmasında BM kararları doğrultusunda adil ve kalıcı bir çözüm gerektiğini söyledi.

Çipras, “Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini söyledim. Bu çözüm, hem Kıbrıslı Rumların hem de Kıbrıslı Türklerin faydasına olacak bir çözüm olması gerektiğini söyledim.” ifadesini kullandı.

Yunan Başbakan Çipras, “Geçmişte yapılan bazı hataları tekrar etmekte fayda yok. Dolayısıyla Kıbrıs ile ilgili olarak özellikle güvenlik konularında bir ön hazırlık görüşmelerinin yapılmasını önerdim.” şeklinde konuştu.

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