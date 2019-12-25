Erdoğan: Libya'da ateşkes sağlanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tunuslu mevkidaşı Said görüşmesinde Libya'da ateşkes için atılması gereken adımlar ele alındı. Erdoğan Libya'ya asker gönderilmesi konusunda da "bir davet olursa değerlendiririz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere bugün Tunus'a gitti. Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından askeri törenle karşılanan Erdoğan'ın temaslarında Libya'daki gelişmeler öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, "Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar, yürütebileceğimiz iş birliği üzerinde durduk" dedi. Erdoğan, "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım" ifadesini kullandı.

Libya'ya asker gönderilmesi konusunda bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Bir davet olursa tabii ki bunu değerlendiririz" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programlarında, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talep etmesi halinde Türkiye'nin bu ülkeye asker gönderebileceğini dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile imzalanan mutabakat konusunda da açıklamalarda bulundu. "TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik" diyen Erdoğan, "Yunanistan'ın burada herhangi bir söz sahibi olması diye bir şey söz konusu değildir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" başta Yunanistan olmak üzere Doğu Akdeniz'deki pek çok ülkenin tepkisini çekiyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" da geçen Cumartesi günü TBMM'de kabul edilmişti.

Libya'da ülkenin doğusunu kontrol altında tutan ve Fransa, Rusya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tarafından desteklenen General Halife Hafter ise Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin aksine Türkiye'ye karşı bir siyaset izliyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.