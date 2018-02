Erenköy Belediyesi hakkında, yıllardır birçok konuda yazılıp çizilenler oldu fakat nedense tek bir somut adım atılmadı.

Buna işçilerin fazlalığı, geçmiş Belediye Başkanı’nın fevri kararları neticesinde oluşan maddi sıkıntılar, uygulanabilir bir maddi disiplinin oluşmaması gibi, birçok sebep eklendi bölge halkı ve çalışanlar tarafından.

Siyasiler ve işçileri temsil eden sendika, birçok kez bir araya gelmesine rağmen somut olarak kurtuluş yolunu masaya yatırıp, neşteri vurup kangıren olan parmağı kesmedi! Şu ana kadar açık ve net olan budur.

En azından söylenenler ve görünen tablo bu.

Bu durumdan en çok etkilenen, her zaman olduğu gibi siyasilerin, siyasi çıkarlar elde etmek için Belediye’ye aldığı ve sonrası düşünülmeyen işçi kardeşlerimizdir.

Günün sonunda geriye dönük 5 aylık maaşlarını alamayan, evine götürecek ekmek dahi bulamayan, çocuklarının okul masraflarını karşılayamayan, emeklilik hakkı elde etmesine rağmen yatırımları tam olmadığı için emeklilik maaşını alamayanlar, sendikal haktan gelen kıdem tazminatlarını alamayanlar yıllardır bu Belediye’ye emek veren işçi kardeşlerimizdir.

Bunun yanında, bankalara olan kredi borçları, piyasaya olan ve her gün bu borçlara bir yenisinin eklenmesi de Belediye’yi maddi açıdan boğmuştur.

Geçmiş Belediye Başkanı Mesut Yıkıcı’nın istifa etmesi ile bugünlerin geleceğinin, o zamandan göründüğü fakat buna rağmen hükümetin günübirlik çözümler üretmesi, içinden çıkılmaz bir durumu da beraberinde getirmiştir.

Çözüm yeni bir Belediye Başkanı’nı koltuğa oturtmak değildi! Hele de işin içinden gelmeyen ve konulara vakıf olmayan birilerinin Belediye’yi yönetmeye kalkması asla olmamalıydı.

İçinde bulunan durum, geriye dönük bir çizgi atmakla asla düzelmeyecektir.

Bilirkişilerin olduğu bir komite kurularak, işçi kardeşlerimizin daha fazla mağdur olmamaları maksadı ile mali disiplin getirilmeli ve Belediye’nin yerel gelirlerinin acil bir şekilde arttırılması gerekmektedir.

Personellerin tümünün elini değil, vücudunu taşın altına koymaları ve bir kereye mahsus gerekli düzenlemeleri gerekirse maaşlarından, geçmiş alacaklarından taviz vererek yürürlüğe koyması gerekmektedir.

Tüm kesimlerin acil olarak bir araya gelip, akıl birliği yapması gerekmektedir. Buna; bölge Belediye Başkanları, Sendika, İlgili Bakanlık, İşçi temsilcileri dahil olmalıdır.

Bu kötü gidişata dur denmesi de, şu an yeni kurulmuş olan hükümetin en büyük görevi olmakla birlikte, aslında en büyük de sınavı olacaktır.

Umarım, yapılacak çalışmalara ile işçi kardeşlerimizin mağdur olmadığı sağlam bir yapı oluşur.

Aksi takdirdeşimdilik Erenköy Belediyesi ile başlayan, fakat beraberinde çıkmaza düşecek Belediyeler ardı arkasından gelecektir.

Acil olarak yapılması gereken, tüm yasal düzenlemelerin ivedi şekilde hayata geçirilip, şu an Belediyeleri bataklığa götüren ve sırtlarında yük olan düzenlemelerin derhal hayata geçmesidir.

Güneşin Doğduğu Yerden Herkese Selam Olsun.