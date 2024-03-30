Bugün Mağusa’da düzenlenen yürüyüşe CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, bazı belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda partilinin yanı sıra, yurttaşlar da katıldı. “Yoksulluğa ve yokluğa artık yeter” diyen yüzlerce kişi, Mağusa’da yürüdü. Yürüyüşün ardından konuşan Tufan Erhürman, hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaması çağrısında bulundu ve “Bir hissa sonra gidecekler. Çünkü mevsimi geldi artık, kokusu ülkenin dört bir yanını sardı” ifadelerini kullandı.

“Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın”

Sözlerine Şampiyon Melekeleri anarak başlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İsias davasını işaret etti ve ailelerle birlikte dayanışarak yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi. Erhürman, adalet gelene kadar bu yoldan vaz geçmeyeceklerini vurguladı. Ülkenin yönetilmediğine işaret eden Erhürman, “Bu ülkeyi birlikte yönetecek kapasitemiz var. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasına gerek yok” ifadelerini kullandı. Bu ülkenin yetişmiş, bu ülkeyi seven insanları olduğuna dikkat çeken Tufan Erhürman, umutsuzluğa asla geçit vermeyeceklerini belirtti. CTP eski Genel Başkanlarından Ferdi Sabit Soyer’in sözlerini hatırlatan Erhürman, “Biz şinyaya benzerik, söksen de parçalasan da yeniden boy atarık!” diye konuştu. Toplumun tüm kesimleri için sokakta olduklarını dile getiren Erhürman, sokakta mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

“Bu yolu birlikte yürüyecek, bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz”

Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar verdiği varoluş mücadelesine de işaret eden Erhürman, “Varoluş mücadelesi bunlar yaşansın diye verilmedi. Bizi yok edemeyeceksiniz demek için sokaktayız ve sokakta olacağız” dedi. “Bu ülkede insanlar, çocuklarına, ‘git de gelme’ demeye başladıysa, onların yüreğindeki evlat sevgisini de hep birlikte haykıracağız” diyen Erhürman, sokakta olmaya devam edeceklerini vurguladı. Tufan Erhürman, “Mevsimi geldi artık, birileri gidiyor” diye konuştu ve karşılarındaki zihniyetin gideceğini belirtti. “Gidecekler. Bekledikleri bu halkın hissasıdır. Bir hissa sonra otomatik gidecekler. Çünkü mevsimi geldi artık, kokusu ülkenin dört bir yanını sardı” diye konuşan Erhürman, bu ülkeyi hep birlikte yöneteceklerinin altını çizdi. Erhürman, “Bizim bir yolumuz var. O yol da bu ülkeye duyduğumuz aşktır. Barışa, özgürlüğe, eşitliğe susamışlığımızdır. O yol birlikte yürünecek. Bu yolu birlikte yürüyeceğiz, bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz. Vardık, varız, var olacağız” diyerek sözlerine son verdi.