  • BIST 9142.4
  • Altın 2321.249
  • Dolar 32.3855
  • Euro 34.8742
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAErhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

Erhürman: Mevsimi geldi artık, birileri gidiyor

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Yolsuzluk, yoksulluk ve yoklaşmaya yeter!" temasıyla bugün Mağusa’da yapılan yürüyüşün ardından konuştu ve “Mevsimi geldi artık, birileri gidiyor!” ifadelerini kullandı.
Erhürman: Mevsimi geldi artık, birileri gidiyor

Bugün Mağusa’da düzenlenen yürüyüşe CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, bazı belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda partilinin yanı sıra, yurttaşlar da katıldı. “Yoksulluğa ve yokluğa artık yeter” diyen yüzlerce kişi, Mağusa’da yürüdü. Yürüyüşün ardından konuşan Tufan Erhürman, hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaması çağrısında bulundu ve “Bir hissa sonra gidecekler. Çünkü mevsimi geldi artık, kokusu ülkenin dört bir yanını sardı” ifadelerini kullandı. 

“Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın” 
Sözlerine Şampiyon Melekeleri anarak başlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İsias davasını işaret etti ve ailelerle birlikte dayanışarak yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi. Erhürman, adalet gelene kadar bu yoldan vaz geçmeyeceklerini vurguladı. Ülkenin yönetilmediğine işaret eden Erhürman, “Bu ülkeyi birlikte yönetecek kapasitemiz var. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasına gerek yok” ifadelerini kullandı. Bu ülkenin yetişmiş, bu ülkeyi seven insanları olduğuna dikkat çeken Tufan Erhürman, umutsuzluğa asla geçit vermeyeceklerini belirtti. CTP eski Genel Başkanlarından Ferdi Sabit Soyer’in sözlerini hatırlatan Erhürman, “Biz şinyaya benzerik, söksen de parçalasan da yeniden boy atarık!” diye konuştu. Toplumun tüm kesimleri için sokakta olduklarını dile getiren Erhürman, sokakta mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi. 

“Bu yolu birlikte yürüyecek, bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz” 
Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar verdiği varoluş mücadelesine de işaret eden Erhürman, “Varoluş mücadelesi bunlar yaşansın diye verilmedi. Bizi yok edemeyeceksiniz demek için sokaktayız ve sokakta olacağız” dedi. “Bu ülkede insanlar, çocuklarına, ‘git de gelme’ demeye başladıysa, onların yüreğindeki evlat sevgisini de hep birlikte haykıracağız” diyen Erhürman, sokakta olmaya devam edeceklerini vurguladı. Tufan Erhürman, “Mevsimi geldi artık, birileri gidiyor” diye konuştu ve karşılarındaki zihniyetin gideceğini belirtti. “Gidecekler. Bekledikleri bu halkın hissasıdır. Bir hissa sonra otomatik gidecekler. Çünkü mevsimi geldi artık, kokusu ülkenin dört bir yanını sardı” diye konuşan Erhürman, bu ülkeyi hep birlikte yöneteceklerinin altını çizdi. Erhürman, “Bizim bir yolumuz var. O yol da bu ülkeye duyduğumuz aşktır. Barışa, özgürlüğe, eşitliğe susamışlığımızdır. O yol birlikte yürünecek. Bu yolu birlikte yürüyeceğiz, bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz. Vardık, varız, var olacağız” diyerek sözlerine son verdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kumyalı-Ziyamet ana yolunda korkutan kaza: 4 yaralı30 Mart 2024 Cumartesi 10:48
  • KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 3 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı30 Mart 2024 Cumartesi 10:39
  • LTB duyurdu: Rauf Denktaş Caddesi’nde yama çalışması yapılacak30 Mart 2024 Cumartesi 10:36
  • Yaz saati uygulaması yarın başlıyor30 Mart 2024 Cumartesi 10:34
  • Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 417 Sürücü Rapor Edildi30 Mart 2024 Cumartesi 10:26
  • Polisten 'sahte dolar' uyarısı...30 Mart 2024 Cumartesi 10:19
  • Lojmanlardaki 72 bin 500 TL'yi çaldı!30 Mart 2024 Cumartesi 10:12
  • UNFICYP panel düzenleyecek30 Mart 2024 Cumartesi 09:21
  • Hayat pahalılığı ödeneğinin üç kez verilmesini düzenleyen yasalar Resmi Gazete’de30 Mart 2024 Cumartesi 09:20
  • Bir annenin feryadı: İki elimiz tüm Bozkurt ailesinin yakasında!30 Mart 2024 Cumartesi 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti