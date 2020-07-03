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Erhürman:“Hükümet ‘bu süreç nasıl yönetilemez’i gösteriyor”

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile sürecin yönetilemediğine işaret etti.
Erhürman:“Hükümet ‘bu süreç nasıl yönetilemez’i gösteriyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile sürecin yönetilemediğine işaret etti. Erhürman, pandemi hastanesi için hala yılsonundan bahsedilmesini eleştirerek, “Mart’tan beri para yoksa borçlanılsın dedik. Hazırlıkların hali ortada” dedi.

Erhürman’ın ifadeleri şu şekilde:

“Bu sabah dördüncü vakadan söz ediyor gazeteler. "Yeni normal vakalı dönemdir. Şaşılacak bir şey yok. Biz buna hazırlandık zaten. Endişeye mahal yok" demeyi çok isterdik. Bunu diyebilmek için de Mart'tan beri pandemi hastanesi yapılsın, para yoksa borçlanılıp yapılsın, hazırlıklar tamamlansın dedik. Ama bugün hala hastane için yılsonu işaret ediliyor. Hazırlıkların ve organizasyonun hali ortada. Bir süreç nasıl yönetilemez? İnsanların güveni nasıl yok edilir? Hükumet her adımında bize bu konudaki "başarı"sını göstermek için elinden geleni yapıyor!”

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