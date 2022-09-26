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Erhürman:TMK yasası 2 kesimli Federasyon üzerine inşa edildi

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Sn. Hasipoğlu, Avrupa Konseyi'nin Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili karar konusunda, "karar yeni ortaya koymuş olduğumuz iki ayrı eşit egemenlik modeli ile de uyumludur" demiş!
Erhürman:TMK yasası 2 kesimli Federasyon üzerine inşa edildi

İşte açıklama;

Sn. Hasipoğlu, Avrupa Konseyi'nin Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili karar konusunda, "karar yeni ortaya koymuş olduğumuz iki ayrı eşit egemenlik modeli ile de uyumludur" demiş!

Taşınmaz Mal Komisyonu'nu kuran Yasa'nın amacı Yasa'da şöyle tanımlanmıştır:

"Bu Yasanın amacı, bu Yasa kapsamına giren taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde hak iddiasında bulunanların haklarının ispatı için gerekli usul ve koşulları ve bu kişilerin mallarının iadesine, takasa ve alacakları tazminata ilişkin esasları, 1977-1979 DORUK ANLAŞMALARININ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA BUGÜNE KADAR HAZIRLAMIŞ OLDUĞU TÜM PLANLARIN ANA UNSURUNU TEŞKİL EDEN İKİ KESİMLİLİK ESASI ve bunun korunması için öngörülen düzenlemeler gözetilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mevzuatına göre mülkiyet hakkına ya da kullanım hakkına sahip olanların haklarını da koruyarak ve Kıbrıs Sorununa bulunacak kapsamlı bir çözümün Kıbrıs Türk Halkına sağlayacağı haklara halel getirmeyecek bir biçimde düzenlemektir".

Sanırım büyük harfle yazdığım kısımlar durumu yeterince izah ediyordur. Görüldüğü gibi Yasa, "iki ayrı eşit egemenlik" değil, federasyondaki iki kesimlilik (iki bölgelilik) temel parametresi üzerine inşa edilmiştir!

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