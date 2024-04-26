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Ertuğruloğlu, TC Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i kabul etti

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki komutanları kabul etti.
Ertuğruloğlu, TC Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki komutanları kabul etti.

Ertuğruloğlu, Güler’i Dışişleri Bakanlığı girişinde karşıladı. Ardından bakanlar karşılıklı hediye takdiminde bulunarak, görüşmeye geçti.

Bakan Güler’in heyetinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu yer aldı.

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç da hazır bulundu.

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