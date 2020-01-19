  • BIST 121.475
  • Altın 294,762
  • Dolar 5,8926
  • Euro 6,5369
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Farkında olmadan yaptığımız zararlı alışkanlıklar neler?

» »
Günlük yaşantımızda yaparken farkında bile olmadığımız bazı hatalar var. Bu zararlı alışkanlıkları öğrenerek hatalarınızın önüne geçebileceksiniz...
Farkında olmadan yaptığımız zararlı alışkanlıklar neler?

Hayat rutininizde farkında olmadan veya bilerek yaptığımız bazı davranışlar sağlığımız açısında yararlı olmayabiliyor. Daha iyi bir yaşamı aşağıda sıraladığımız alışkanlıklardan kaçınarak sağlayabilirsiniz. İşte farkında olmadan yapılan zararlı alışkanlıklar!

Telefona eğilerek bakmak

Telefona eğilerek baktığınız zaman tüm yükü boynunuz taşır ve boyunda baskı oluşur. Bu baskı omuriliğe zarar verir. Telefonu göz hizasında tutmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır.

Yüksek topuklu ayakkabılar

Sıklıkla yüksek topuklu ayakkabılar ayak anatomisini bozarak ciddi sorunlara sebebiyet verebilir. Topuklu ayakkabı giyince vücudun kuvvet merkezi öne doğru kayar bunun sonucunda ise kalça ve omurgada bozulmalar görülür.

Telefonla uyumak 

Elektronik cihazlar ile uykuya dalmak; uyku düzenin ve kalitesinin bozulması, kilo alımı ve gündüz yorgunluğuna sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden elektronik cihazlarınızı uyumadan önce kendinizden uzaklaştırmanız sağlıklı bir yöntem olacaktır.

Çok fazla uyumak

Düzenli ve yeterli uyku vücudunuzu birçok hastalıktan koruyacak kadar önemlidir. Çok fazla uyumak hem birçok hastalığa sebebiyet verir hem de birçok hastalığın belirtisidir. İdeal uyku saatleri 7-9 saattir.

Sıcak su ile el yıkamak

Birçok uzman kaynar suyun mikropların ölmesini sağladığını söyler. Ancak istediğiniz kadar sıcak su ile yıkayın yine de mikropların ölmesini sağlayamazsınız. Ilık su ile elleri yıkadığınızda mikroplar savunmasız kalacaktır.

Elleri hızlı yıkamak

Elleri sık sık yıkamak çok önemlidir fakat bu uygulamayı hızlı bir şekilde yapmak mikropların tam anlamıyla ölmesini önlemeyecektir. Mikropları öldürmek için bol su ve sabunla 20 saniye boyunca yıkamalısınız.

Çok hızlı yemek yemek

Tam olarak çiğnenmeyip yenilen besinler hazmı zorlaştırır ve sindirim sisteminizi etkiler. Aynı zamanda hızlı yemek yemek çabuk acıkmanıza sebep olur. Uzun süre boyunca hızlı yemek yiyen birisinde sindirim sistemi sorunları, diyabet ve kalp rahatsızlıkları görülebilir. Bu yüzden yediğiniz yemekleri iyice çiğnedikten sonra yutmanız tavsiye edilir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Romanya'da bir hasta ameliyat sırasında yanarak hayatını kaybetti17 Ocak 2020 Cuma 21:54
  • Kakao depresyon ve stresi azaltıyor!17 Ocak 2020 Cuma 21:50
  • Veterinerlerden 'ölü kuşlara dokunmayın' uyarısı17 Ocak 2020 Cuma 21:32
  • TMS nedir? TMS ile hafızayı sildirmek mümkün mü?17 Ocak 2020 Cuma 21:20
  • Prostat kanseri hakkında her erkeğin bilmesi gereken 8 şey17 Ocak 2020 Cuma 20:25
  • Grip aşısı karaborsaya düştü, salgın patladı17 Ocak 2020 Cuma 20:18
  • Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı17 Ocak 2020 Cuma 18:03
  • Tüp bebek otizm riskini arttırır mı?16 Ocak 2020 Perşembe 17:36
  • “Unutkanlık, Demans ve Alzheimer aynı şey midir?16 Ocak 2020 Perşembe 13:18
  • Yakın Doğu'dan mucize gibi ameliyat... İç organları ters tarafta olan hastaya müdahale..16 Ocak 2020 Perşembe 12:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti