  • BIST 4.507,32
  • Altın 1272.585
  • Dolar 19.7042
  • Euro 21.473
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Fazla tuz tükettiğinizi ortaya koyan dört işaret

» »
Çok fazla tuz tüketmek, yüksek tansiyona neden olarak kalp hastalığı riskini artırabilir. Uzmanlar, tuzu çok tükettiğinizin işareti olabilecek dört belirtiyi paylaştı...
Fazla tuz tükettiğinizi ortaya koyan dört işaret

Gündelik hayatta tuzu belirli ölçülere göre tüketmek oldukça önemli. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), yetişkinlerin günde bir çay kaşığından (6 gram) fazla tuz tüketmemelerini tavsiye ediyor.

Weight Loss Guru’nun kurucusu ve beslenme uzmanı Pippa Hill, “Tuz, yemek için gerekli bir gereksinimdir, lezzet için değil” diyor.

Sodyum klorür olarak da bilinen sofra tuzu, temel bir besin maddesi olan yaklaşık yüzde 40 sodyum içerir. Hill, “Az miktarda tüketilen sodyum, sinir uyarılarının iletilmesine, kas kasılmasına-gevşemesine yardımcı olur ve su ile mineral dengesinin korunmasına yardımcı olur.” diyor.

NHS Diyabet Önleme Programı’nda çalışan kayıtlı yardımcı beslenme uzmanı Olivia Burley, “Yüksek tuz alımı vücuttaki doğal sodyum dengesini bozar” diyor.

Peki siz tükettiğiniz tuzun miktarından emin misiniz? İşte fazla tuz aldığınızın bilinen dört işareti…

1. BAŞ AĞRISI

Aşırı tuz alımının neden olduğu dehidrasyon şiddetli baş ağrılarına neden olabilir. Hill, “Bu baş ağrıları, kan damarları genişledikçe bir zonklama hissi verir” diyor. Çözüm ise bol bol su içmekten geçiyor.

2. ŞİŞMİŞ AYAKLAR VE ELLER

Ödem olarak da bilinen parmakların, ayak bileklerinin veya ayakların şişmesi, bir sodyum artışına karşı gecikmiş bir reaksiyon olabilir.

Burley, “Çok fazla tuz tüketildiğinde, vücut ekstra sodyumu tutar ve hücrelerin dışındaki sıvıyı artırır. Daha ciddi bir sağlık sorununun işareti olabileceğinden, bu devam eden bir olaysa tıbbi yardım almak en iyisidir.” açıklamasında bulunuyor.

3. YÜKSEK TANSİYON

“Tuz, yüksek tansiyonun en büyük nedenidir” diyen Hill, “Yalnızca 30 dakika içinde, aşırı tuz yemek, kan damarlarına bedensel bir tepki verecektir.” diyor.

Hipertansiyon olarak da adlandırılan yüksek tansiyon, tedavi edilmediği takdirde kalp krizi ve felç gibi ciddi sorunlara yakalanma riskinizi artırabilir.

4. SIK İDRARA ÇIKMA

Aşırı susama, tuzlu yiyecekler yemeye verilen yaygın bir tepkidir ve doğal olarak sıvı tüketiminde artışa yol açarak aşırı idrara çıkmaya neden olur. Vücut, bol su içmeniz gerektiği sinyalini göndererek biriken fazla tuzu atmayı amaçlar.

Burley, “Tuzdaki artışa yanıt olarak daha fazla sıvı içmek idrar üretiminin ana nedenlerinden biri olsa da, poliüri gibi diğer durumların bir belirtisi olabilir, bu nedenle tıbbi kontroller en iyisidir.” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzman açıkladı: Kolesterolün belirtisi ayak parmağında gizli13 Mayıs 2023 Cumartesi 22:58
  • 10 bin kişi incelendi: Kalp krizini teşhis edebilecek yapay zeka algoritması13 Mayıs 2023 Cumartesi 19:39
  • Saman nezlesi ilaçları gülümsemenizi riske atabilir13 Mayıs 2023 Cumartesi 18:55
  • Kanser yapabilir: Kontakt lensler için sonsuz kimyasallar uyarısı13 Mayıs 2023 Cumartesi 18:23
  • Bilimsel araştırma: Yarasa proteini yaşlanma karşıtı etki gösterebilir13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:19
  • Keşke demeden önce iki kere düşünün13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:38
  • Peru’da dang humması paniği: Vaka sayısı 73 bini aştı12 Mayıs 2023 Cuma 21:45
  • Çok bulaşıcı: ABD’de ilaca dirençli ilk saçkıran vakaları12 Mayıs 2023 Cuma 16:42
  • ABD’de Covid-19 Halk Sağlığı Acil Durumu uygulaması sona erdi12 Mayıs 2023 Cuma 12:14
  • DSÖ, maymun çiçeği virüsünün uluslararası halk sağlığı acil durumunun sona erdiğini duyurdu12 Mayıs 2023 Cuma 10:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti