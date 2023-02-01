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Felç kalma ihtimali vardı… Sergen Deveci gözyaşlarına boğuldu

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Amasya'da bir buçuk ay önce turneden dönerken oyuncu arkadaşlarını da taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu ağır yaralan Sergen Deveci, mucizeyi başardı.
Felç kalma ihtimali vardı… Sergen Deveci gözyaşlarına boğuldu

Bir buçuk ay önce Çorum’da ‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun’a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs Amasya’nın Merzifon ilçesinde TIR’a çarptı.

Üç tiyatrocunun öldüğü kazada ağır yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye getirilen Sergen Deveci boynu ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat oldu. Oyuncu, taburcu olduktan sonra da fizik tedaviye başladı. Bir süredir ailesinin yanında kalarak tedavi gören Deveci’den güzel haber geldi.

“1 YILDAN ÖNCE YÜRÜYEMEZ” 

Felç kalma riski taşıyan ve doktorların “1 yıldan önce ayağa kalkamayabilir” dediği Sergen Deveci, herhangi bir destek almadan adım atmaya başladı.

Adımların sonunda kendisini bekleyen doktoruna sarılarak hüngür hüngür ağlayan Deveci, o anları Şebnem Ferah’ın ‘Erkekler Ağlamaz’ şarkısıyla Instagram hesabından paylaşarak “Bazen baştan başlamak” notunu düştü.

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